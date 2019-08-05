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05.08.2019
Военное обозрение

В Китае показали авиабазу J-20 с "термоангарами"

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Китайское телевидение опубликовало кадры с плановыми полётами новейших J-20, число которых продолжает увеличиваться в составе ВВС НОАК.

Источник изображения: CCTV-7

Среди прочего на кадрах мелькнула инфраструктура одной из военных баз на территории Китая. Именно на этой авиабазе и содержатся первые поставленные в ВВС КНР истребители пятого поколения (примечание "ВО": в китайской номенклатуре J-20 относятся к самолётам 4-го поколения, что идентично российскому и американскому 5-му). По некоторым данным, речь идёт о китайской эскадрилье "Ван Хэй".

Обращает на себя внимание то, что новейшие китайские истребители размещаются в специальных термоангарах. При этом расстояние между ангарами невелико. На китайском ТВ отмечают, что в ангарах поддерживается необходимая температура, их корпус выполнен как своеобразный термостат с минимальными теплопотерями.

Китайские эксперты отмечают, что при сооружении ангаров использовались материалы, которые не способствуют повышению влажности во внутреннем пространстве. При этом у тех же экспертов возник вопрос: не приводит ли всё это к отсутствию вентиляции, что могло бы сказываться на стелс-покрытии J-20?

В комментариях китайских пользователей, отслеживающих новостные сводки об авиации пятого поколения, утверждается, что для реализованного на J-20 покрытия никакие "термостатные" ангары и вовсе не нужны, а на кадре – якобы "опытная версия инфраструктуры".

Также внимание обращает на себя шлем китайского лётчика. Ранее в СМИ КНР сообщали, что для пилотов J-20 будет реализован шлем дополненной реальности, позволяющий отслеживать данные об оперативной обстановке во время выполнения миссии. Анонсированная стоимость такого шлема в Китае - на порядок с лишним ниже, чем у шлема пилота F-35 (напомним, что начальная цена американского шлема составляла почти 700 тыс. долларов). По всей вероятно, на кадре именно такой шлем.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
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