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05.08.2019
ТАСС

Новый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" поступит на вооружение в 2020 году

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Машина технической разведки МТР-К на базе защищенного автомобиля "Тайфун-ВДВ"
Машина технической разведки МТР-К на базе защищенного автомобиля "Тайфун-ВДВ".
Источник изображения: Министерство обороны России

Во время испытаний машины не было выявлено серьезных недостатков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун" К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе АО "Ремдизель", где разрабатывается машина.

"Государственные испытания подходят к завершающему этапу. Мы ожидаем, что поставка "Тайфун" К4386 начнется в 2020 году, но более точную информацию может дать только Министерство обороны", - сообщили в "Ремдизеле".

В компании подчеркнули, что машина успешно завершает программу испытаний. "Все испытания, и производственные, и государственные, были отработаны на 100%, поскольку решением главного конструктора должны быть максимальные нагрузки, чтобы увидеть серьезные недостатки, и если они есть, успеть устранить их до приемки", - отметили в пресс-службе разработчика "Тайфуна".

Как подчеркнули в "Ремдизеле", серьезных недостатков выявлено при испытаниях не было. "Какие-то мелкие доработки, да, но это естественный процесс, - сказали в компании. - Сказать, что каким-то серьезным изменениям подвергся автомобиль - нет, этого не случилось".

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе в свою очередь сообщил, что "Тайфун-ВДВ" должен еще пройти испытания на военных спецполигонах, которые завершаться в 2019 году. "После этого машину можно будет поставлять в Воздушно-десантные войска", - отметил источник.

"Тайфун-ВДВ" К4386 имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке. Предназначен для оснащения подразделений ВДВ, способен десантироваться парашютным способом с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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