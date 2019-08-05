Эксперты оценили готовность Вооруженных сил Украины к войне с Россией

Президент Зеленский получил в наследство полуразложившуюся армию

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на днях опубликовал в Facebook письмо трехмесячной давности замначальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко бывшему тогда главнокомандующим ВС Украины Виктору Муженко, которое генерал написал 6-го мая. В послании говорится, что с начала года с военной службы было уволено 9386 военнослужащих по контракту, 81% из которых "не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта".

Нежелание украинцев служить в ВСУ Журавко объясняет плачевным состоянием армии, где много "бандеровских формирований", "алкоголиков, наркоманов, маргиналов". По его словам, все это ведет к разложению армии. "Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы - они не то, что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии", - написал Журавко. Он также отметил и тот факт, что "даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие".

Бывший депутат подчеркнул, что из-за плохого состояния экономики Украины власти вряд ли смогут завлечь в армию новые кадры повышением зарплат. Он заявил, что украинцам нельзя соглашаться на службу в ВСУ, так как для генералов "бандеровских войск" они будут всего лишь пушечным мясом, на котором армейские начальники зарабатывают большие деньги.

Руководство ВСУ пыталось сделать ставку на создание профессиональной армии, как это происходит в российских ВС. Но этот путь в ВСУ оказался не самым удачным. И если российского контрактника привлекает в армию стабильность, достойные бытовые условия и другие благоприятные факторы, то украинский солдат ничего этого не имеет. Даже повышение денежного довольствия не играет особого значения для привлечения граждан в войска, тем более что, поехав на заработки в ту же Польшу, они получат возможность заработать гораздо больше денег, чем в армии. Естественно, влияет на выбор не в пользу военной службы и морально-психологические условия в частях и подразделениях. И далеко не всем по душе, как отмечают эксперты, что в армии командуют не офицеры, а "рулит Бандера". Сами контрактники, которые увольняются из украинских войск, жалуются на несоблюдение условий контракта, произвол командиров и даже на побои и поборы.

В конце прошлого года газета "Известия", которой несколько ее источников, знакомые с докладом главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в ВС страны, сообщили, что с начала 2014 года по сентябрь 2018-го более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали. "В это число входят как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры. Какую долю составляют те и другие, главный военный прокурор не уточняет. Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов", - поведал один из собеседников издания и добавил, что это не может не настораживать, поскольку многие из них ушли с оружием.

Состояние нынешней украинской армии критически оценивают и сами генералы ВСУ. И когда 11 июля нынешнего года в Крыму прошли совместные учения российских ВДВ и ВКС, в Киеве забили тревогу. Даже не по самому факту маневров, а от осознания собственной незащищенности. Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко тогда отметил, что Украине нужно беспокоиться об укреплении ВС, поскольку в распоряжении страны только 50 тысяч солдат.

Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что восстановление морального духа воинов ВСУ может быть достигнуто только путем введения практики обязательного призыва на военную службу, как это было в советские времена. В конце прошлого месяца он заявил одному из украинских изданий, что в стране следует восстановить всеобщий призыв на срочную военную службу и сделать так, чтобы она была полностью готова к введению режима военного времени. Отставной генерал обратил внимание на признаки прямой военной угрозы, исходящей из России. "На границах с Украиной сосредоточены мощные военные российские формирования, более 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы", - объявил он. Все это, по мнению бывшего разведчика, дает основания "говорить о том, что Россия готовится к масштабной военной операции против Украины".

Такое развитие ситуации, по убеждению Богдана, "должно подталкивать высшие органы управления Украины к тому, чтобы предпринимать соответствующие меры". Он напомнил о том, что введение в Украине военного положения сроком на один месяц "показало, что есть очень много проблем, начиная от сектора безопасности и обороны и заканчивая органами высшего управления и местными органами власти". Генерал убежден в том, что необходимо немедленно устранять эти проблемы "на случай, если надо будет встать на путь выполнения закона о правовом статусе военного времени".

"То, что мы сейчас имеем на границах, то, как действует пятая колонна в Украине, – все это подталкивает к мобилизации гражданского общества и страны в целом для того, чтобы дать достойный ответ и не позволить российскому врагу захватить всю страну", – подчеркнул бывший разведчик. В качестве дополнительного аргумента в пользу своих предложений генерал напомнил о практике Израиля. "Там проходят военную подготовку все дееспособные граждане страны, и мужчины, и женщины. И в том гражданском обществе это не вызывает никаких возражений или непонимания. Все прекрасно осознают, что на оборону государства должен работать каждый", - заявил Богдан.

После распада СССР независимой Украине достались одни из наиболее многочисленных и боеготовых ВС в мире. На тот период времени численность армии составляла 700 тысяч человек. На вооружении состояло более 9000 танков и более 11 тысяч бронемашин. Безопасность украинского неба обеспечивали более тысячи самолетов, а также семь полковых соединений боевых вертолетов и отдельное подразделение ПВО. То есть можно с полным основание утверждать, что на начальном этапе у независимой Украины была армия, способная защитить ее территорию и население от внешней агрессии.

Но затем начались процессы постоянного реформирования войск под лозунгами необходимости повышения уровня их боеспособности и адаптации численности в соответствии с экономическим потенциалом страны и современными военными угрозами. А в конечном итоге, многочисленные реформы привели только к тому, что ВСУ оказались не готовы к противостоянию с вероятными противниками и были фактически разрушены. Что будет дальше, покажет время.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"