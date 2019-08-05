В ходе модернизации МРК ТОФ "Смерч" в дополнение к ракетам "Уран" получил новейшую артустановку АК-176МА

ЦАМТО, 2 августа. В АО "Центр судоремонта "Дальзавод"" (Владивосток) завершены работы по монтажу на модернизированном малом ракетном корабле (МРК) "Смерч" новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА.

АК-176МА оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, позволяющей обнаруживать и поражать цели в любую погоду на большой дальности. Высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты.

В июле МРК "Смерч" совершил межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке в главную базу флота для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

Ранее на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" были проведены работы по ремонту с модернизацией корабля, в ходе которых МРК был перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца года, после завершения испытаний систем и оружия, МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.