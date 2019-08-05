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05.08.2019
ЦАМТО

В ходе модернизации МРК ТОФ "Смерч" в дополнение к ракетам "Уран" получил новейшую артустановку АК-176МА

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Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019
Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019.
Источник изображения: министерство обороны Японии

ЦАМТО, 2 августа. В АО "Центр судоремонта "Дальзавод"" (Владивосток) завершены работы по монтажу на модернизированном малом ракетном корабле (МРК) "Смерч" новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА.

АК-176МА оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, позволяющей обнаруживать и поражать цели в любую погоду на большой дальности. Высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты.

В июле МРК "Смерч" совершил межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке в главную базу флота для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

Ранее на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" были проведены работы по ремонту с модернизацией корабля, в ходе которых МРК был перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца года, после завершения испытаний систем и оружия, МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Дальзавод
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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