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05.08.2019
ЦАМТО

Более 1 тыс. ед. автомобильной техники поступит по ГОЗ в ЦВО до конца года

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Автомобиль "Урал-4320"
Грузовой автомобиль "Урал-4320".
Источник изображения: Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 2 августа. Более 1 тыс. ед. автомобильной техники поступит по гособоронзаказу в Центральный военный округ (ЦВО) до конца года.

"В этом году в войска округа уже поступило более 300 ед. новой автомобильной техники, в числе которых успешно используемые санитарные автомобили повышенной проходимости АС-4350.1 на базе УРАЛ-43206, автомобили санитарные на базе ГАЗ-322114 аналогичные имеющимся на станциях скорой медицинской помощи, грузовые автомобили семейства УРАЛ и КамАЗ, которые являются основными базовыми марками автомобильной техники общевойскового назначения, а также бронированные автомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и специальные транспортные средства СТС "Тигр", – заявил заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.

"При условии сохранения существующей динамики поставок техники, с учетом дополнительных закупок, планируем получить более 1000 ед. автомобильной техники", – добавил он.

В настоящее время доля современных образцов автомобильной техники в частях боевого состава составляет порядка 47% и к 2020 году превысит 50%, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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