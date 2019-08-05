Премьер Израиля: На северном фронте мы действуем против Ирана, против "Хизбаллы"

Биньямин Нетаньяху сделал заявление, в котором фактически признал, что за ударами по территории Сирии стоит именно Израиль. При этом в заявлении израильского премьера содержались и слова о фактическом ведении войны против Ирана на сирийской территории.

Источник изображения: Фейсбук/Нетаньяху

Выступая на мемориальной церемонии на горе Герцля Нетаньяху заявил фактически о существовании у Израиля нескольких фронтов, включая северный.

Израильский премьер:

На северном фронте мы действуем против Ирана, против "Хизбаллы". Об этом все слышат.

Ранее информационная служба "Аль-Арабия" вышла с репортажем, в котором говорится, что накануне Израиль нанёс очередной удар по сирийской территории, "зафиксировав перемещение "Хизбаллы" в провинции Кунейтра". Основной целью израильского удара стал район Тель-аль-Барика в пригороде Кунейтры.

Накануне информационное агентство SANA сообщило, что в результате удара был причинён материальный ущерб. В министерстве обороны Израиля нанесение удара по территории соседнего государства традиционно оставляют без комментариев.

Напомним, что в Израиле настаивают на том, чтобы "Хизбалла" и иные проиранские вооружённые формирования в Сирии не приближались к израильским границам ближе 50-70 км, угрожая нарушившим это требование уничтожением.