Войти
05.08.2019
Военное обозрение

Премьер Израиля: На северном фронте мы действуем против Ирана, против "Хизбаллы"

373
0
0

Биньямин Нетаньяху сделал заявление, в котором фактически признал, что за ударами по территории Сирии стоит именно Израиль. При этом в заявлении израильского премьера содержались и слова о фактическом ведении войны против Ирана на сирийской территории.

Источник изображения: Фейсбук/Нетаньяху

Выступая на мемориальной церемонии на горе Герцля Нетаньяху заявил фактически о существовании у Израиля нескольких фронтов, включая северный.

Израильский премьер:

На северном фронте мы действуем против Ирана, против "Хизбаллы". Об этом все слышат.

Ранее информационная служба "Аль-Арабия" вышла с репортажем, в котором говорится, что накануне Израиль нанёс очередной удар по сирийской территории, "зафиксировав перемещение "Хизбаллы" в провинции Кунейтра". Основной целью израильского удара стал район Тель-аль-Барика в пригороде Кунейтры.

Накануне информационное агентство SANA сообщило, что в результате удара был причинён материальный ущерб. В министерстве обороны Израиля нанесение удара по территории соседнего государства традиционно оставляют без комментариев.

Напомним, что в Израиле настаивают на том, чтобы "Хизбалла" и иные проиранские вооружённые формирования в Сирии не приближались к израильским границам ближе 50-70 км, угрожая нарушившим это требование уничтожением.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
Похожие новости
05.08.2019
Сообщается о повторном применении F-35 ВВС Израиля в Ираке
02.07.2019
В Израиле указали место дислокации С-300 в Сирии
12.10.2016
Израиль: Преимущество силы на Ближнем Востоке (Israel Hayom, Израиль)
22.04.2016
Игровые площадки Путина
20.08.2007
«ПАНЦИРЬ» ДЛЯ ИСЛАМСКОГО МИРА. Отечественная новейшая разработка поступит в сирийскую армию раньше, чем в российскую
19.12.2006
Дамаск не просится в партнеры к США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 18:17
  • 16
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора