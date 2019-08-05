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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Администрация Трампа планирует сократить военное присутствие США в Афганистане до 8-9 тыс. человек

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Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull

Вашингтон. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести тысячи военнослужащих из Афганистана в рамках нового соглашения с талибами (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ), сообщает The Washington Post.

Согласно данным осведомленных собеседников издания, количество американских войск в Афганистане может быть сокращено до 8 -9 тыс. с нынешних 14 тыс. человек.

В обмен талибы, как сообщается, должны будут начать переговоры о мирном соглашении с афганским правительством.

Также договоренности США и талибов включают прекращение огня и отказ талибов от связей с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

Это предложение является результатом многомесячных переговоров между талибами и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает издание.

Как заявили чиновники, соглашение может быть окончательно утверждено до сентябрьских выборов в Афганистане. Но, по их словам, все еще есть нерешенные проблемы.

Представитель талибов Забиулла Моджахед отклонил просьбу издания прокомментировать возможную сделку и сказал, что не знает, когда переговоры продолжатся.

"Мы надеемся, что не будет никаких препятствий, но это также зависит от серьезности американцев", - заявил он.

Со своей стороны спецпредставитель США по Афганистану Халилзад по итогам консультаций в Кабуле написал в твиттере, что его визит в афганскую столицу был продуктивным.

По его словам, "США и Афганистан договорились о следующих шагах", которые находятся на стадии доработки.

"Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если талибы (запрещенная в РФ организация - ИФ) выполнят свою задачу, мы (...) заключим соглашение, над которым работаем", - заявил Халилзад.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Робертсон рассказал газете, что указаний по выводу войск в ведомство не поступало.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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