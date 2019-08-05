Войти
05.08.2019
Интерфакс-АВН

ДРСМД "похоронен" американцами, но РФ готова вернуться к переговорам - сенатор Джабаров

380
0
-1
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - США "похоронили" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но Москва готова вернуться к переговорам с Вашингтоном по этой теме, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"К сожалению, этот договор похоронен американцами, мы приостановили участие в нём. Если американцы предпримут какие-то обратные шаги либо предложат какой-то другой вариант, то мы готовы вернуться к переговорам", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя выход США из договора 2 августа.

По мнению сенатора, "американцы устроили фарс", обвинив Россию в нарушении условий ДРСМД и назвав это причиной собственного выхода из него.

"Они даже пытались привлечь всю мировую общественность на свою сторону, прежде всего своих союзников по НАТО - те пытались надавить", - отметил он.

Джабаров напомнил, что Россия организовала демонстрацию крылатой ракеты 9М729, наличие которой, по мнению США, нарушает договор, однако представители США отказались принять участие в этом мероприятии.

"Это говорит о том, что это всё отговорки, они давно хотели выйти из этого договора. Я понимаю, почему они хотят из него выйти: за эти годы ракеты подобного класса (РСМД) появились у ряда стран - Китая, Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции. То есть они (США) хотят это всё привести в порядок - пожалуйста, пусть занимаются этим вопросом. Но обвинять Россию в нарушении, я считаю, негоже", - сказал сенатор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

РФ предложила США принять участие в демонстрации ракеты 9М729, однако из Вашингтона последовал отказ.

"Русские предложили демонстрацию, которая бы не подтвердила их нарушения. Нарушение состоит в дальности ракеты. Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности. Демонстративные запуски под контролем российских военных тоже ничего не скажут о реальном потенциале ракеты. Они действительно предложили нам то, что назвали "мерами транспарентности", но ни одна из этих мер не проверяема. А договоренности в сфере контроля над вооружениями должны быть проверяемы", - заявила по этому поводу замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью газете "Коммерсант".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
Похожие новости
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
16.03.2017
Готовит ли Россия новое поколение ракет средней дальности? (Echo24, Чехия)
05.08.2013
Семь раз отмерить
30.01.2013
Противоракетный джокер президента
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора