ДРСМД "похоронен" американцами, но РФ готова вернуться к переговорам - сенатор Джабаров

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - США "похоронили" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но Москва готова вернуться к переговорам с Вашингтоном по этой теме, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"К сожалению, этот договор похоронен американцами, мы приостановили участие в нём. Если американцы предпримут какие-то обратные шаги либо предложат какой-то другой вариант, то мы готовы вернуться к переговорам", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя выход США из договора 2 августа.

По мнению сенатора, "американцы устроили фарс", обвинив Россию в нарушении условий ДРСМД и назвав это причиной собственного выхода из него.

"Они даже пытались привлечь всю мировую общественность на свою сторону, прежде всего своих союзников по НАТО - те пытались надавить", - отметил он.

Джабаров напомнил, что Россия организовала демонстрацию крылатой ракеты 9М729, наличие которой, по мнению США, нарушает договор, однако представители США отказались принять участие в этом мероприятии.

"Это говорит о том, что это всё отговорки, они давно хотели выйти из этого договора. Я понимаю, почему они хотят из него выйти: за эти годы ракеты подобного класса (РСМД) появились у ряда стран - Китая, Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции. То есть они (США) хотят это всё привести в порядок - пожалуйста, пусть занимаются этим вопросом. Но обвинять Россию в нарушении, я считаю, негоже", - сказал сенатор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

РФ предложила США принять участие в демонстрации ракеты 9М729, однако из Вашингтона последовал отказ.

"Русские предложили демонстрацию, которая бы не подтвердила их нарушения. Нарушение состоит в дальности ракеты. Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности. Демонстративные запуски под контролем российских военных тоже ничего не скажут о реальном потенциале ракеты. Они действительно предложили нам то, что назвали "мерами транспарентности", но ни одна из этих мер не проверяема. А договоренности в сфере контроля над вооружениями должны быть проверяемы", - заявила по этому поводу замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью газете "Коммерсант".