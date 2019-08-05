Yeni Akit (Турция): мир застыл в ожидании учений в Ормузском проливе! Иран вместе с Россией хочет пригрозить США

Эксперт по Ближнему Востоку Дженк Тамер рассказывает, какую стратегию проводит Иран, планируя совместные учения с Россией в Ормузском проливе. Прежде всего это попытка создать военную коалицию для обеспечения безопасности на море, а также демонстрация силы в ответ на аналогичные планы США. Иран с Россией могли бы открыть в Ормузском проливе новый фронт, считает Тамер.

Эксперт по Ближнему Востоку Анкарского центра исследований кризисных ситуаций и политики (ANKASAM) Дженк Тамер (Cenk Tamer) рассказал, какую стратегию преследует Иран, собираясь провести совместные учения с Россией в Ормузском проливе.

"Попытка создать военную коалицию для обеспечения безопасности на море"

"Вне всякого сомнения, этот шаг представляет собой демонстрацию силы в ответ на попытки Соединенных Штатов Америки создать военную коалицию, которая будет обеспечивать безопасность на море у берегов Йемена и Ирана", - отметил эксперт.

"США нарастили усилия в направлении создания антииранской коалиции"

За последние несколько месяцев Вашингтон, утверждая, что Корпус стражей исламской революции атакует корабли в Ормузском проливе, принял решение об отправке дополнительных военных соединений на Ближний Восток, включая крупные военные корабли, напомнил Дженк Тамер. Эксперт продолжил: "США, разместившие в Ормузском проливе и вблизи него Пятый флот, в зону ответственности которого входит весь Ближний Восток, включая Красное море, прилагают активные усилия к созданию морской антииранской коалиции в регионе. При этом в последние два месяца на фоне таких событий, как атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, уничтожение Ираном беспилотного летательного аппарата военно-воздушных сил США, инциденты между Великобританией и Ираном, связанные с взаимными захватами танкеров в Гибралтарском и Ормузском проливах, США нарастили усилия в области создания антииранской коалиции.

В связи с этим Пятый флот начал организовывать "расширенные патрули для обеспечения безопасности" в международных водах вместе со странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и наращивать сотрудничество с ними".

"В антииранской коалиции Великобритания будет на переднем крае вместе с США"

Дженк Тамер, обращая внимание на встречи 23-24 июля 2019 года командующего Пятым флотом военно-морских сил США Джеймcа Мэллоу (James Malloy) и главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи (Kenneth McKenzie) с высокопоставленными военными чиновниками в Бахрейне и Кувейте, говорит, что антииранская коалиция начинает обретать конкретные очертания. "А то, что Королевский флот Великобритании отправил боевой корабль Duncan в регион для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, показывает, что в этой коалиции, которая создается в регионе, Великобритания будет на переднем крае вместе с США, - подчеркивает эксперт. - В ответ на это Иран, решив провести совместные учения с Россией в Ормузском проливе, желает создать новый фронт против военной коалиции, формируемой США".

"Китай не желает дальнейшей эскалации напряженности в Ормузском проливе"

Военные учения, в ходе которых будут проверены оборонительные возможности стран, в то же время станут акциями сдерживания, нацеленными на устрашение врага, отметил Дженк Тамер. "Иран, нарастивший интенсивность военных учений вблизи Ормузского пролива и Аравийского моря в период после 2012 года, в 2017 году провел совместные учения с Китаем в Ормузском проливе, - напомнил эксперт. - Наряду с этим Иран с 2015 года проводит разного рода учения совместно с Россией в Каспийском море и теперь стремится перенести это военное сотрудничество в Индийский океан. А Китай, проводивший совместные военные маневры с Россией в ответ на активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в последние два года не устраивал новых учений совместно с Ираном в Ормузском проливе. Объясняется это в первую очередь тем, что после нефтяных санкций США Китай не желает дальнейшей эскалации напряженности в Ормузском проливе".

"Турция сталкивается с трудностями даже в вопросе проведения совместных с Ираном операций против РПК"

Дженк Тамер прокомментировал происходящие события и с точки зрения Турции: "Похожим образом Турция, которая проводит совместные учения с такими странами региона, как Пакистан, Азербайджан, Афганистан, Узбекистан, не выстраивает сотрудничество с Ираном в этой сфере. Даже в вопросе проведения совместных с Ираном операций против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) Турция сталкивается с разными трудностями. 15-26 июля 2019 года Турция провела совместные с Пакистаном учения под названием "Полумесяц со звездой - 2019" (Ayyldz). Наряду с этим Турция и Пакистан вместе проводили маневры "Тургутреис - I, II, III" (Turgutreis), а также "Аман - 2019" (Aman)".

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"Чтобы пригрозить США, Иран сотрудничает с Россией, а не с Турцией"

Эксперт, напомнив, что в Индийском океане Анкара предпочла провести совместные учения с Исламабадом, а не с Тегераном, продолжил: "Турция, инициировав учения в Восточном Средиземноморье, такие как "Голубая родина - 2019" и "Морской волк - 2019", также показала, что может самостоятельно защитить свои интересы в регионе. С другой стороны, Иран тоже проводит крупные учения в Ормузском проливе, тесно связанном с его национальной безопасностью, и вблизи него. Иными словами, Иран, как и Турция, показывает, что тоже может в одиночку обеспечить безопасность окрестных территорий и для этого не нуждается в поддержке со стороны пусть даже региональных государств. Таким образом, можно сказать, что Анкара и Тегеран уклоняются от взаимодействия друг с другом на ближних подступах. Поэтому Турция и не приглашает Иран на совместные учения в Восточном Средиземноморье, а Иран не приглашает Турцию на учения в Ормузском проливе. Вместо этого Иран, чтобы пригрозить США в Ормузском проливе, предпочитает сотрудничать с Россией, а не с Турцией".

"Турция в последние годы всерьез сопротивляется давлению США"

Особенно в последние годы Анкара всерьез сопротивляется давлению США, обращает внимание Дженк Тамер.

"Анкара, Москва и Тегеран для устрашения врагов могут проводить совместные учения прежде всего в Восточном Средиземноморье и Ормузском проливе, а также в Черном и Каспийском морях и Индийском океане, - допускает эксперт. - Но здесь начинают сказываться национальные интересы и конкуренция между сторонами. В связи с этим Россия и Иран едва ли могут пригласить Турцию в Каспийское море. Приглашение Ирана в Средиземное и Черное моря для&nbs;совместных учений тоже может нанести вред интересам Турции. С другой стороны, через проведение военных учений в Восточном Средиземноморье возможно создание новых союзов".

"Если Иран пригласит Турцию на совместные учения в Ормузском проливе для устрашения США, это будет свидетельствовать о серьезном сдерживании"

Свой комментарий по поводу событий в Ормузском проливе Дженк Тамер завершил так: "В то время как США пытаются сформировать международную морскую коалицию против Ирана, важно, какую позицию займут Турция и Россия. Россия своим решением провести совместные учения с Ираном в Ормузском проливе показывает, что она будет на стороне Ирана, при этом Турция не желает добавлять еще одну проблему к ныне существующим в ее двусторонних отношениях с США. В то же время у Турции есть достаточно вариантов, как дать сигнал США. Операция на востоке от Евфрата и военные учения в Восточном Средиземноморье - лишь некоторые из них. А у США на руках есть козырь в виде закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Если США не смогут договориться с Турцией по безопасной зоне в Сирии или введут санкции в рамках CAATSA из-за покупки С-400, Турция, чтобы сделать еще более решительный ход, может рассмотреть возможность проведения совместных учений с Ираном. Словом, отношения Турции и США строятся на тонком балансе.

В нынешних условиях Турция вряд ли инициирует проведение совместных военных учений с Ираном. Более того, события в Ормузском проливе - это проблема Ирана, а не Турции. По сути, если Иран для устрашения США пригласит Турцию на совместные учения в Ормузском проливе, это будет свидетельствовать о серьезном сдерживании. В ответ на это Иран может предложить провести совместные учения с Турцией и Россией в Восточном Средиземноморье. Но у Турции и России есть свои опасения, связанные с доступом Ирана к Средиземному морю. Поэтому Турция скорее предпочтет провести учения в Восточном Средиземноморье совместно с Россией, а не с Ираном".

Муратхан Сейитоглу (Murathan Seyitolu)