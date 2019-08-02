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02.08.2019
Военное обозрение

США готовятся к 40 испытаниям гиперзвукового оружия в ближайшие годы

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Пентагон планирует удвоить свои расходы на гиперзвуковые технологии в 2020 финансовом году. В ближайшие 4 года Вашингтон запланировал более 40 испытаний в этом перспективном направлении – если расходы на это одобрит Конгресс. В тоже время, понимая, что разработка гиперзвукового оружия – дорогое удовольствие, Вашингтон смотрит в сторону союзников и пытается экономить.

Источник изображения: topwar.ru

Развитие направление гиперзвукового оружия и средств доставки становится приоритетным для министерства обороны Соединенных Штатов. США по-прежнему отстают от России и Китая в этом направлении, однако пытаются исправить ситуацию.

В Пентагоне нельзя пройти и пары метров, не услышав слова "гиперзвук".

- сказал Марк Льюис, эксперт Института оборонного анализа на конференции Национальной ассоциации оборонной промышленности в комментарии, данном изданию Breaking Defense.

Бюджетная заявка американского оборонного ведомства на развитие этих перспективных технологий составляет 2,6 миллиарда долларов. 157,4 млн. долларов направлены на системы гиперзвуковой защиты. Льюис отмечает, что суммы, запланированные на развитее программ гиперзвука, не являются рекордными. Они, скорее, сообщают о том, что на данный момент у США нет жестких формальных требований к гиперзвуковому оружию.

Эксперт также подчеркивает, что Вашингтон имеет слишком малый объем информации, собранный в ходе исследований в этом направлении. Программе пока еще опасаются выделять серьезные суммы, ссылаясь на возможный перерасход бюджета. Конгрессмены обращают внимание на то, что страна задумывается новых субмаринах и ядерной модернизации, а это однозначно скажется на бюджетных планах.

Количество полетов, совершенных в рамках программ по гиперзвуку, является недостаточным по мнению Марка Льюиса. Так, в своей презентации он приводит данные по четырем проектам США в этом направлении. И данные показывают, что Вашингтон до сих пор проводил испытания не слишком успешно.

DARPA HTV-2 – 2 полета. Один в 2010, второй в 2011.

HyFly ВМС США – 3 полета в 2008 году, гиперзвуковой скорости достигнуть не удалось.

X-51A Waverider - прототип гиперзвуковой ракеты совершил 4 полеты между 2010 и 2013 годами, из них два испытательных полета признаны успешными.

АHW – два полета, один успешный.

США ищут выход в кооперации с союзниками

Понимая имеющиеся проблемы, правительство и Конгресс США ищут способы, чтобы с одной стороны, преодолеть отставание от России и Китая, а с другой – сэкономить. В частности, Вашингтон собирается избавиться от дублирующих программ, а также активно привлекать союзников для совместных разработок и проведения испытаний.

Одним из примеров такой кооперации является Австралия, с которой Соединенные Штаты вместе работали вместе над программой HIFiRE. Вишенкой на торте в этом сотрудничестве является испытательный полигон Вумера площадью 122 000 квадратных километров.

Мы знаем, что гиперзвуковые технологии будут очень дорогими, и нам придется принимать решения в этом направлении очень быстро.

- отметил генерал Джон Мюррей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
Продукция
Falcon HTV-2
Компании
DARPA
Проекты
2020-й год
X-51A
ГЗЛА
Ядерный щит
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