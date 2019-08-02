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02.08.2019
Военное обозрение

Индия оснастит МиГ-29 и Су-30МКИ израильскими системами защищённой связи

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Индийское военное командование признало тот факт, что во время выполнения операции в Балакоте и воздушного боя у границы с Пакистаном индийские лётчики пользовались фактически незащищёнными каналами связи. Отмечено, что содержание переговоров пилотов ВВС Индии с землёй и друг с другом "могло стать известным" противнику.

Источник изображения: topwar.ru

Индийское издание Times Now News публикует статью Сринджоя Чоудхури, такую ситуацию называя "дефицитом защищённой связи, который мог бы привести к будущем к большим неприятностям".

В материале говорится о том, что после февральских событий командование ВВС Индии решили закупить у Израиля системы защищённой радиосвязи SDR. В перспективе такие системы будут интегрироваться в три варианта боевых самолётов – Су-30МКИ, МиГ-29 и Mirage-2000.

Из статьи:

SDR обеспечат безопасную связь не только между истребителями в воздухе, но также между истребителями и наземными службами и, что важно, между истребителями и бортовыми системами раннего предупреждения и контроля AWACS. При попытке несанкционированного подключения к такой системе она переходит на другую частоту.

Такая система, как сообщается, будет осуществлять интеграцию данных о бортах, находящихся в тот или иной момент в воздухе.

Высокопоставленный индийский чиновник подтвердил факт заказа систем защищённой радиосвязи для авиации у Израиля. По его словам, на первоначальном этапе Индия собирается закупить 400 SDR.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
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