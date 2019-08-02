Войти
02.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия за январь-июнь провела столько же ракетных пусков, сколько за весь прошлый год - Рогозин

466
0
0
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Россия обеспечит около 40 пусков ракет в текущем году, доложил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В прошлом году за весь год мы провели пусков столько же, сколько примерно за первое полугодие этого года. Поэтому, как я Вам и докладывал ещё зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет. Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнёров по нагрузкам, по космическим аппаратам", - сказал Рогозин.

Он сообщил также, что в 2020 году на космодроме Восточный будет произведено минимум четыре пуска, а в дальнейшем их число увеличится.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Похожие новости
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
25.05.2015
Бессмысленная гонка
15.04.2015
«Ангара» – лунная, а средства – земные
04.09.2014
Строительство космодрома "Восточный" отстает от графика
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
15.04.2013
Кремль намерен запустить деньги в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 13:47
  • 3
Латвийский генерал: Мы можем удивить Россию уже в первые дни конфликта
  • 02.08 13:39
  • 20
Тяжеловозы белорусской породы
  • 02.08 13:36
  • 2
В НАТО считают неприемлемым решение России о запрете авиасообщения с Грузией
  • 02.08 13:06
  • 1
Спутник США впервые приподнял высоту орбиты с помощью солнечного паруса
  • 02.08 12:48
  • 10
Россию защитят 50-летними летающими лодками
  • 02.08 12:22
  • 9
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 02.08 11:56
  • 67
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 02.08 08:57
  • 35
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 02.08 08:26
  • 1
The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией
  • 02.08 08:24
  • 149
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 02.08 05:05
  • 20
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 02.08 01:40
  • 60
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 22:57
  • 3
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 21:49
  • 31
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 01.08 18:40
  • 6
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)