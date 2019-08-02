Россия за январь-июнь провела столько же ракетных пусков, сколько за весь прошлый год - Рогозин

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Россия обеспечит около 40 пусков ракет в текущем году, доложил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В прошлом году за весь год мы провели пусков столько же, сколько примерно за первое полугодие этого года. Поэтому, как я Вам и докладывал ещё зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет. Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнёров по нагрузкам, по космическим аппаратам", - сказал Рогозин.

Он сообщил также, что в 2020 году на космодроме Восточный будет произведено минимум четыре пуска, а в дальнейшем их число увеличится.