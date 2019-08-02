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02.08.2019
Интерфакс-АВН

Договор СНВ-3 вряд ли будет продлён, если Трамп победит на президентских выборах в США в 2020 году - российский военный эксперт

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Официальный Вашингтон, в случае, если действующий президент США Дональд Трамп вновь станет президентом после выборов в будущем году, скорее всего, не пойдёт на продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), считает российский военный эксперт, специалист по вопросам контроля над стратегическими вооружениями Владимир Евсеев.

"Если говорить об этом договоре, то все определяет то, кто будет президентом США. Если президентом будет Дональд Трамп, то, вполне возможно, этот договор не сохранится", - сказал Евсеев в четверг на проходящем в Москве экспертном "круглом столе" по вопросам контроля над вооружениями.

По оценке эксперта, среди причин, по которым Трамп в случае своего второго президентского срока не будет склоняться к продлению СНВ-3, - сложный баланс в модернизации стратегических ядерных сил США и других видов американских Вооруженных сил.

"С одной стороны Трамп хотел бы провести коренную модернизацию стратегических ядерных сил. Такое желание у него есть. Но это требует огромных ресурсов. Их нужно где-то взять. Помимо того, что давать ракетные комплексы, нужен ещё и флот для сдерживания Китая. Как минимум, нужна модернизация всего авиационного парка США. И получается, что если делать основной упор на стратегические ядерные силы, то в этом случае "проседают" остальные виды Вооруженных сил", - сказал Евсеев.

По его оценке, даже в случае непродления СНВ-3 Москва и Вашингтон теоретически могут остаться в пределах договоренностей, предусмотренных этим договором, непосредственные вызовы для России может представлять развертывание новых американских вооружений.

"Даже выйдя из договора, Россия и США могут остаться в потолках, предусмотренных договором. Россия всегда имеет возможности для асимметричного ответа. У России технически есть ответы на различные сценарии дальнейшего развития событий. Но Москва будет реагировать, если США не только выйдут из договора, но если будут создавать угрозы, на которые надо реагировать", - отмечает военный эксперт.

"Сохранится договор или нет, здесь от нас мало что зависит. Это показал опыт с ДРСМД. Для нас важно реагировать только на то, когда появится реальная угроза", - сказал Евсеев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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