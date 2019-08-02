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02.08.2019
ЦАМТО

В Новороссийской ВМБ экипажи кораблей отрабатывают поиск и уничтожение субмарин противника на тренажере "Дуэль"

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Тренажер «Дуэль»
Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на современном тренажере «Дуэль».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 1 августа. В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота экипажи кораблей соединения охраны водного района провели тренировки на современном интерактивном тренажерном комплексе "Дуэль".

В ходе учебных занятий моряки отработали задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия в соответствии со схемами выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

Всего в течение летнего периода обучения экипажи кораблей Новороссийской военно-морской базы проведут на данном комплексе порядка 200 учебных часов.

Справочно:

Тренажерный комплекс "Дуэль" предназначен для обучения корабельных расчетов практическим действиям по осуществлению противолодочной обороны корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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