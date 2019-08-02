Задолженность ОАК перед Минобороны по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40% - Шойгу
Авиация, Гос. регулирование и финансирование, Структура, собственность, кадры, Состояние и перспективы ОПК:
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство заключило с Объединённой авиастроительной корпорацией более 150 контрактов, по 25 из них есть дебиторская задолженность, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Обсудим, как идёт погашение дебиторской задолженности предприятиями Объединённой авиастроительной корпорации. Министерство обороны заключило с корпорацией свыше 150 контрактов на строительство, модернизацию и ремонт авиационной техники. Подчеркну, что по 25 контрактам имеется дебиторская задолженность", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании в четверг.
По его словам, график погашения дебиторской задолженности был утверждён в начале текущего года.
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