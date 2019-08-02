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02.08.2019
Интерфакс-АВН

Задолженность ОАК перед Минобороны по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40% - Шойгу

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Министр обороны Сергей Шойгу.
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство заключило с Объединённой авиастроительной корпорацией более 150 контрактов, по 25 из них есть дебиторская задолженность, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обсудим, как идёт погашение дебиторской задолженности предприятиями Объединённой авиастроительной корпорации. Министерство обороны заключило с корпорацией свыше 150 контрактов на строительство, модернизацию и ремонт авиационной техники. Подчеркну, что по 25 контрактам имеется дебиторская задолженность", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании в четверг.

По его словам, график погашения дебиторской задолженности был утверждён в начале текущего года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Шойгу Сергей
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