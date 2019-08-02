Около 70 кораблей и судов участвуют в учениях "Океанский щит - 2019" на Балтике

Учения пройдут с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России принимают участие в оперативных учениях "Океанский щит - 2019", которые начались в Балтийском море. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, оперативные учения "Океанский щит" пройдут с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря.

"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10634 человека личного состава Вооруженных сил РФ", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что основу группировки составляют корабли и суда, ранее принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

По замыслу учений, будут отработаны вопросы применения межфлотской группировки ВМФ, навыки по управлению силами флота, также будет проверена готовность ВМФ к защите национальных интересов России.

Учения "Океанский щит" впервые в современной истории страны прошли в Средиземном море в прошлом году. С 1 по 8 сентября 2018 года в учениях принимали участие 26 кораблей, две подлодки, 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС РФ. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводится на постоянной основе.