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02.08.2019
Интерфакс-АВН

США ждут от Пхеньяна сообщений о начале рабочих переговоров по денуклеаризации - Болтон

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Пуски КНДР реактивных снарядов не являются нарушением обещаний, данных Ким Чен Ыном Трампу

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты ждут сообщений из Пхеньяна о начале переговоров на рабочем уровне по вопросам денуклеаризации КНДР.

"Можете спросить, когда начнется настоящая дипломатия, когда начнутся обсуждения на рабочем уровне по денуклеаризации, поскольку Ким Чен Ын (лидер КНДР - ИФ) сказал 30 июня, что он готов. Мы все еще ждем ответа от Северной Кореи", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Ким Чен Ын согласился на возобновление двустороннего переговорного процесса с США на встрече с презентом Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что переговоры начнутся в скором времени, однако не сообщил о дате и месте.

Болтон также заявил телеканалу, что осуществленные Пхеньяном в минувшую среду ракетные пуски, которые КНДР назвала испытанием новых видов реактивных снарядов, не являются нарушением обещаний о прекращении пусков баллистических ракет, которые Ким Чен Ын дал Трампу в ходе личных встреч.

"Пуск этих ракет не нарушает обещаний, касающихся испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые Ким Чен Ын дал президенту (Трампу - ИФ)", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
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