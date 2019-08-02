США ждут от Пхеньяна сообщений о начале рабочих переговоров по денуклеаризации - Болтон
Пуски КНДР реактивных снарядов не являются нарушением обещаний, данных Ким Чен Ыном Трампу
Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты ждут сообщений из Пхеньяна о начале переговоров на рабочем уровне по вопросам денуклеаризации КНДР.
"Можете спросить, когда начнется настоящая дипломатия, когда начнутся обсуждения на рабочем уровне по денуклеаризации, поскольку Ким Чен Ын (лидер КНДР - ИФ) сказал 30 июня, что он готов. Мы все еще ждем ответа от Северной Кореи", - сказал он в интервью Fox Business Network.
Ким Чен Ын согласился на возобновление двустороннего переговорного процесса с США на встрече с презентом Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что переговоры начнутся в скором времени, однако не сообщил о дате и месте.
Болтон также заявил телеканалу, что осуществленные Пхеньяном в минувшую среду ракетные пуски, которые КНДР назвала испытанием новых видов реактивных снарядов, не являются нарушением обещаний о прекращении пусков баллистических ракет, которые Ким Чен Ын дал Трампу в ходе личных встреч.
"Пуск этих ракет не нарушает обещаний, касающихся испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые Ким Чен Ын дал президенту (Трампу - ИФ)", - сказал он.
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