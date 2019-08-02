Болтон заявил о продлении исключений из санкций для ядерных объектов Ирана на 90 дней
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi
Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - США продлят на 90 дней исключения из санкций для ядерных объектов Ирана, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Fox Business.
"Я думаю, что идея заключается в том, что мы следим за этой ядерной деятельностью очень, очень пристально. Таким образом, это будет короткое 90-дневное продление", - сказал Болтон.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что 1 августа истекает срок исключений, выдаваемых США, на сотрудничество с Ираном в отношении гражданских атомных объектов Ирана в Фордо, Араке и Бушере.
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