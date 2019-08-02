Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море - ТВ

Тбилиси. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Визит членов Североатлантического совета в Грузию, который состоится 3-4 октября, возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил в среду грузинской телекомпании "Имеди" спецпредставитель генсека по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, одной из основных тем обсуждения в ходе этого визита будет сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря.