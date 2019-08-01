Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков

В России развернуты соответствующие собственные НИОКР

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - США планируют уже осенью проводить летные испытания новых ракетных систем средней дальности наземного базирования, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается нашей линии в этой связи, то она предельно ясна. В ответ на американские шаги по завершению создания новых ракетных систем средней дальности и ожидаемых в этой связи осенью летных испытаний подобных систем в США, мы развернули соответствующие собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по системам, которые, как мы рассчитываем, могут быть созданы в относительно сжатые сроки", - сказал замминистра.

"Все относительно - это не вопрос нескольких месяцев - совершенно нет, это более продолжительный процесс", - добавил Рябков.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Ранее в среду советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон во время выступления на студенческой конференции фонда "Молодая Америка" подтвердил, что США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.