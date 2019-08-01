Войти
01.08.2019
Военное обозрение

Активность боевиков в Хаме связывают с приведёнными там в боеготовность С-300

718
0
0

Появились новые снимки зенитных ракетных комплексов С-300 на территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о ранее поставленных ЗРК С-300 из России в район населённого пункта Масьяф. Расположен этот населённый пункт к западу от сельскохозяйственных угодий провинции Хама.

Источник изображения: https://t.me/milinfolive

Отмечается, что зенитные ракетные комплексы российского производства под Масьяфом полностью боеготовы. При этом добавлено, что с момента поставок С-300 в этот район ни один натовский боевой самолёт не осуществлял полётов в воздушном пространстве провинции Хама.

Вместе с тем, как сообщается, именно боевое развёртывание ЗРК С-300 в Хаме могло стать причиной резко возросшей активности террористических группировок на этом направлении. Террористы пытаются не только отодвинуть линию фронта, но и прорваться в сторону Масьяфа, как утверждается местными источниками.

Напомним, что в последние несколько недель боевики, получающие вооружения и боеприпасы извне добились ощутимых успехов в провинциях Хама и Идлиб. И только благодаря ударам российской боевой авиации и действиям специальных подразделений сирийского генерала Сухейля аль-Хасана удалось свести на нет все усилия террористов, разгромив их опорные пункты и тренировочные базы.

В связи с тем, что террористы нацелены в том числе и на Масьяф, возникает вопрос: с чем связано их рвение по продвижению в сторону места базирования С-300? Ведь собственной авиации у боевиков нет. Ответ вполне очевиден: боевики получили такую задачу от своих зарубежных кураторов - тех, для кого сплошной и эффективный колпак ПВО над Сирией неприемлем.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Похожие новости
25.04.2018
Израиль ответит, если поставленные Сирии С-300 будут использованы против него, - министр обороны
07.04.2017
Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
04.03.2013
Александр Фомин в интервью «Эхо Москвы» затронул ряд вопросов в сфере ВТС с Сирией, Ираном, Ираком и Израилем
16.08.2011
Ушел с конвейера
24.09.2010
Санкции среднего радиуса действия
28.10.2008
Иран, титан и "Торы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 17:58
  • 1
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
  • 01.08 17:57
  • 2
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 01.08 17:56
  • 3
Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США
  • 01.08 17:52
  • 5
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)
  • 01.08 17:37
  • 13
Пора играть в футбол!
  • 01.08 17:29
  • 3
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
  • 01.08 16:35
  • 13
Тяжеловозы белорусской породы
  • 01.08 16:11
  • 19
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 01.08 16:00
  • 2
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 15:50
  • 115
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 01.08 15:45
  • 58
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 15:03
  • 148
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 01.08 12:55
  • 286
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.08 11:56
  • 1
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 01.08 11:42
  • 1
Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники