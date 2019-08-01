Активность боевиков в Хаме связывают с приведёнными там в боеготовность С-300

Появились новые снимки зенитных ракетных комплексов С-300 на территории Сирийской Арабской Республики. Речь идёт о ранее поставленных ЗРК С-300 из России в район населённого пункта Масьяф. Расположен этот населённый пункт к западу от сельскохозяйственных угодий провинции Хама.

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Отмечается, что зенитные ракетные комплексы российского производства под Масьяфом полностью боеготовы. При этом добавлено, что с момента поставок С-300 в этот район ни один натовский боевой самолёт не осуществлял полётов в воздушном пространстве провинции Хама.

Вместе с тем, как сообщается, именно боевое развёртывание ЗРК С-300 в Хаме могло стать причиной резко возросшей активности террористических группировок на этом направлении. Террористы пытаются не только отодвинуть линию фронта, но и прорваться в сторону Масьяфа, как утверждается местными источниками.

Напомним, что в последние несколько недель боевики, получающие вооружения и боеприпасы извне добились ощутимых успехов в провинциях Хама и Идлиб. И только благодаря ударам российской боевой авиации и действиям специальных подразделений сирийского генерала Сухейля аль-Хасана удалось свести на нет все усилия террористов, разгромив их опорные пункты и тренировочные базы.

В связи с тем, что террористы нацелены в том числе и на Масьяф, возникает вопрос: с чем связано их рвение по продвижению в сторону места базирования С-300? Ведь собственной авиации у боевиков нет. Ответ вполне очевиден: боевики получили такую задачу от своих зарубежных кураторов - тех, для кого сплошной и эффективный колпак ПВО над Сирией неприемлем.