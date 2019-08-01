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01.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

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Источник изображения: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Американское военное издание Defence News попыталось найти решение для Турции по совместному использованию российской ЗРС С-400 "Триумф" и американского самолета F-35.

"Президент России Владимир Путин находится на пороге крупной дипломатической победы по расколу НАТО. Поставки элементов российском системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса. Еще не поздно подойти к проблеме творчески и распутать этот клубок", – передает "Российская газета" текст материала издания.

По данным Defence News, существует несколько опасностей совместного использования С-400 и F-35. Во-первых, радары "Триумфа" смогут непрерывно отслеживать американские истребители, что лишит их скрытности. Во-вторых, поскольку оба образца техники компьютеризированы, возникнет возможность утечки таких ключевых данных, как работа ответчика "свой-чужой", систем опознавания целей и управления оружием. Внедрение же "Триумфов" в систему ПВО НАТО позволит России узнать многое о комплексах разведки и воздушного наблюдения противника.

Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать "Триумфы" во время полетов F-35.

"Это сильно снизит эффективность С-400, но это часть цены, которую Эрдоган должен был бы заплатить", – заключает издание.

Напомним, от требований к Турции не покупать С-400 Вашингтон перешел к требованию не вводить их в строй.

Напомним, в пятницу глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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