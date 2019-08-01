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01.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия не будет предлагать США или НАТО взаимные юридические гарантии неразвертывания ракет после прекращения ДРСМД - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - В Москве не считают целесообразным предлагать США или НАТО взаимные юридические гарантии неразвертывания ракет средней и меньшей дальности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Нет. Какие юридические гарантии мы можем кому-то предложить в качестве идеи, если даже наиболее очевидные в этой ситуации шаг со встречным мораторием отвергается? Мы говорили и продолжаем говорить, что мы заинтересованы в системе договорённостей в этой сфере не больше чем наши оппоненты, не больше чем наши коллеги в НАТО, в частности, в США", - заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

2 августа США официально выйдут из ДРСМД, и договор прекратит свое существование.

Рябков подчеркнул: "Я не думаю, что это правильно было бы. Потому что возникает ложное представление о том, что Россия в данной ситуации ощущает потребность в чем-то дополнительном в большей мере, чем это есть на самом деле".

"Я не знаю, каков характер и формат возможных решений о развертывании тех или иных систем, которые сейчас создаются. Будет ли это общенатовским решением, будет ли это решением, которое замкнется на некие двусторонние договоренности между США и странами, на территории которых такого рода системы гипотетически могли бы появиться. Это все абстракция, это не тема для наших спекуляций. Это надо спрашивать натовцев, если кому-то это интересно", - сказал Рябков.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
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