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01.08.2019
Интерфакс-АВН

Astra Linux и "Электронные Офисные Системы" подписали сертификат о совместимости своих программных продуктов

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

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Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux и компания "Электронные Офисные Системы" (ЭОС) успешно провели испытания на совместимость своих программных продуктов.

"В ходе тестирования подтверждена работоспособность и корректность функционирования системы электронного документооборота "ДЕЛО-Web" и системы криптографического обеспечения прикладного ПО "КАРМА" в среде операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition версии 1.6.", - сказано в сообщении пресс-службы Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Сообщается, что компании подписали сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux.

В пресс-релизе приводятся слова директора по продукту ГК Astra Linux Романа Мылицына, который отметил, что продукты компании ЭОС очень востребованы в государственных структурах, органах исполнительной и государственной власти.

"Наши интегрированные решения должны серьезно расширить возможности заказчиков при миграции на отечественное программное обеспечение. Организации, уже использующие СЭД "ДЕЛО" в своих информационных системах и планирующие переход на платформу Astra Linux, смогут значительно сократить период адаптации сотрудников к новому программному обеспечению", - сказал Малицын.

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