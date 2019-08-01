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01.08.2019
Военно-промышленный курьер

Военные автомобилисты из пяти стран готовятся к этапу конкурса АрМИ-2019 "Мастера автобронетанковой техники" (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

На международном этапе конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр - 2019 "Мастера автобронетанковой техники" выступят 5 команд из России, Венесуэлы, Египета, Китая, Лаоса.

С 2015 года первое место занимает команда   Минобороны РФ.

За две недели до начала соревнований (видео) иностранные делегации вместе с техническим составом и тренерским штабом проведут жеребьевку, примут военную технику и оценят подготовку  обновленной трассы в Воронежской области. Впервые в истории конкурса все команды согласились выступать на автомобилях, стоящих на вооружении армии России - грузовом автомобиле КамАЗ-43501, седельном тягаче КамАЗ-65225 и легковом УАЗ-3163 "Патриот".

Впервые проведения игра команда НОАК будет использовать легковые, грузовые и вспомогательные автомобили, стоящие на вооружении Российской армии. До этого китайская сборная выступала на отечественной технике. Также команда Китая станет первой командой, открывающей пятые соревнования лучших военных автомобилистов, второй будет сборная Лаоса, третьими на старт выйдут представители Венесуэлы, четвертыми в гонку вступят спортсмены из Египта, а замкнет пятерку команда из России.

В команду РФ входят лучшие водители Западного военного округа, центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России, а также представители воинских частей.

За время подготовки свыше 9000 военных водителей военных округов, флотов, видов и родов войск боролись за право представить сборную команду России на международном этапе.

Водителям грузовых и легковых автомобилей предстоит проехать свыше 10 километров с прохождением препятствий: "восьмерка", "проезд по ограниченным проездам", "косогор", "холм", грязевое "болото", земляной "серпантин", "стерня", "пахота", бетонная "колея", "водная преграда" на скорости, выполнить  контрольные стрельбы  из АК.

Соревнования военных автомобилистов по программе международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" пройдут 14 и 15 августа в Воронежской области.

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Страны
Венесуэла
Египет
Китай
Лаос
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
УАЗ-Патриот
Проекты
АРМИ-20XX
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