Новая эскадрилья Су-35 сформирована под Тверью

Российские военные завершили формирование в авиационном полку под Тверью эскадрильи новых высокоманевренных истребителей Су-35.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области. В июле авиаполк (входит в состав Ленинградской армии ВВС и ПВО) получил шесть Су-35.

"Самолеты поставлены с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре по плану гособоронзаказа. Ранее летчики прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке, где в течение нескольких месяцев совершенствовали свое мастерство на современных специализированных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках", - заявили в ЗВО.

Ранее на Су-35 полностью перевооружили истребительный авиационный полк ЗВО в Карелии.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России. В ноябре прошлого года информированный собеседник сообщил, что поставки Су-35 в Китай в рамках контракта Россией завершены. Контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако его реализация еще не началась.