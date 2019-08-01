Иордания передала Египту два военно-транспортных самолета Ил-76МФ

Как сообщают ближневосточные ресурсы, Иордания передала ВВС Египту два военно-транспортных самолета Ил-76МФ, приобретенных ранее по контракту с АО "Рособоронэкспорт". Оба самолета (иорданские бортовые номера "360" и "361", иорданская гражданская регистрация, соответственно JY-JIC и JY-JID) уже вошли в состав ВВС Египта, получив, соответственно, новые бортовые номера "1331" (египетская регистрация SU-BTX) и "1332" (египетская регистрация SU-BTY).

Вошедший в состав ВВС Египта бывший иорданский военно-транспортный самолет Ил-76МФ (египетский бортовой номер "1332", египетская регистрация SU-BTY, серийный номер 96-02, заводской номер 2013423808, в Иордании имел бортовой номер "361" и регистрационный номер JY-JID) (с) Mohamed Mansour / twitter @Mansourtalk

Напомним, что с 2018 года в рамках сокращения военных расходов Иордания ведет массовую распродажу или раздачу из состава своих ВВС авиационной техники, в том числе и достаточно новой.

Иордания подписала контракт с АО "Рособоронэкспорт" стоимостью более 100 млн долл на закупку двух самолетов Ил-76МФ на авиасалоне МАКС-2005 в августе 2005 года. Самолеты уникальной модификации Ил-76МФ были созданы в результате глубокой модернизации военно-транспортного самолета Ил-76МД, отличаясь удлиненной на 6,6 м грузовой кабиной (объем которой увеличен с 320 до 400 куб м), применением усиленного крыла от самолета Ил-78, установкой двигателей ПС-90А-76 и новым пилотажно-навигационным и прицельным комплексом.

Два самолета Ил-76МФ для Иордании были построены по данному контракту на ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова" (Ташкент, Узбекистан) из задела самолетов Ил-76ТД (серийные номера 94-01 и 96-02) и подняты в воздух только в 2010-2011 годах. Поставка их Иордании была произведена в 2011 году (вместо контрактного срока 2007 год). Два данных построенных самолета так и остались единственными изготовленными Ил-76МФ, и стали одними из последних самолетов семейства Ил-76, построенных в Ташкенте.

Вошедший в состав ВВС Египта бывший иорданский военно-транспортный самолет Ил-76МФ (египетский бортовой номер "1332", египетская регистрация SU-BTY, серийный номер 96-02, заводской номер 2013423808, в Иордании имел бортовой номер "361" и регистрационный номер JY-JID) (с) Mohamed Mansour / twitter @Mansourtalk