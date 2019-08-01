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01.08.2019
ЦАМТО

Китайские военнослужащие заинтересовались российскими "Тайфунами-ПВО", привезенными в КНР на конкурс "Чистое небо"

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Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО".
Источник изображения: © Пресс-служба ЮВО

ЦАМТО, 31 июля. Российские боевые машины "Тайфун-ПВО", которые в этом году дебютируют в международном конкурсе Армейских международных игр-2019 "Чистое небо" в КНР, привлекли интерес всех участников конкурса.

Китайские технические специалисты на полигоне Корла произвели замеры габаритных размеров боевых машин.

На китайском полигоне российские подразделения войсковой ПВО участвуют в конкурсе "Чистое небо" на боевых машинах "Тайфун-ПВО" впервые.

Конкурс "Чистое небо" в рамках юбилейных Пятых Армейских международных игр пройдет с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра Сухопутных войск Корла НОАК в Синьцзянском военном округе.

В конкурсе участвуют команды от Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Китая, Пакистана, России и Узбекистана.

Состязания АрМИ-2019 пройдут одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского и Балтийского морей, Персидского залива, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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