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01.08.2019
bmpd.livejournal.com

Военный парад в Перу

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Перу

29 июля 2019 года в столице Перу городе Лима прошел военный парад в честь Дня независимости страны. Небезынтересный фоторепортаж под катом.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Издания
Военный Парад
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