Военный парад в Перу
Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Перу
29 июля 2019 года в столице Перу городе Лима прошел военный парад в честь Дня независимости страны. Небезынтересный фоторепортаж под катом.
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