БМД-2М получают новый боевой модуль "Берег"

БМД-2М в рамках модернизации получит новый болевой модуль "Берег". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ВПК.

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БМД-2М в рамках программы модернизации и капитального ремонта, проводимой ОАО "Конструкторское бюро приборостроения", получают новый модуль, повышающий боевую эффективность. Неофициальное называние блока "мини-Бережок", на данный момент оснащенные им машины проходят государственные испытания.

Согласно утверждению собеседника ТАСС, новый элемент должен повысить боевую эффективность БМД-2М в пять раз. У нового боевого отделения одноместная башня, в которой отсутствуют прицел и место командира. Система управления огнем унифицирована с модулями "Бахча" и "Бережок".

В состав "Берега" входит комбинированный прицел со стабилизированным полем зрения, автомат сопровождения целей, два вычислителя-стабилизатора.

- цитирует агентство источник информации.

На данный момент министерство обороны Российской Федерации проводит капитальный ремонт и глубокую модернизацию 600 БМД-2М. Боевые машины десанта должны получить новое оружие и цифровые системы связи и разведки.

Основной этап модернизации должен начаться в 2021 году. Все машины, которые пройдут его, останутся авиадесантируемыми. Отмечается, что помимо сообщения министерства обороны от декабря 2018 о модернизации 600 БМД-2, в 2017 году был заключен контракт на ремонт и модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2. Это соглашение предполагает десятилетний срок выполнения.