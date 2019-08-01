Недавно построенная подлодка КНДР может нести три баллистические ракеты - Минобороны Южной Кореи

Гонконг. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Недавно построенная северокорейская подводная лодка способна нести три баллистические ракеты, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Согласно докладу военного ведомства, на фотографиях подлодки, опубликованных местными СМИ, часть скрыта мозаикой. По мнению чиновников оборонного ведомства, таким образом может быть спрятано место для пусков ракет.

Глава парламентского комитета по разведке Ли Хе Хун после закрытого брифинга Минобороны также сообщил журналистам, что подлодка готова к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

Между тем, пропхеньянская газета Choson Sinbo в своей статье отметила, что США стоит обратить внимание, что Северная Корея решила ограничить эксплуатационные воды недавно построенной подводной лодки Японским морем.

"Какое бы оружие ни было загружено на новую подводную лодку, США пока смогут вздохнуть с облегчением, поскольку ее оперативные воды были определены как Восточное море (Японское море - ИФ)", - говорится в статье.

По мнению издания, это свидетельствует о приверженности КНДР продолжению переговоров с США о денуклеаризации.

Ранее ЦТАК сообщало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку.