Болтон подтвердил выход из ДРСМД и назвал маловероятным продление СНВ-3

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа. Об этом он рассказал на студенческой конференции консервативного фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне.

"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, когда США выйдут (из соглашения — Ред.)", — сказал Болтон, цитирует ТАСС.

Он также сообщил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, потому что, по его словам, он имеет недостатки.

Советник по нацбезопасности пояснил, что соглашение не покрывает тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия, а также новые российские системы доставки, передает "РИА Новости".

"Зачем продлять ущербную систему (СНВ-3 — Ред.), чтобы просто сказать, что у вас есть договор?", — подчеркнул Болтон, добавив, что Вашингтон заинтересован в новой сделке, в которой бы участвовали Россия и Китай.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. До сих пор администрация американского президента официально не объявляла, будет ли Вашингтон продлевать соглашение.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.