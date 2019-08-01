Системы ПВО С-300В4 и новые ракетные комплексы повысили боевые возможности войск на Дальнем Востоке - командующий

Российская войсковая система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности С-300В4 Источник: http://forum.ge/.

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) с начала текущего года получили более 400 образцов боевой техники, поставки новых вооружений продолжаются, сообщил командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

"Продолжается поставка в войска новых зенитно-ракетных систем С-300В4, береговых ракетных комплексов "Бастион", модернизированных комплексов "Бук" и (бронетранспортёров - ИФ) БТР-82АМ", - сказал Жидко в интервью, опубликованном в газете Вооружённых сил "Красная звезда" в среду.

По его словам, "только с начала текущего года в соединения, и воинские части Восточного военного округа поступило более 400 образцов вооружения и техники".

В частности, сообщил командующий, войска получили партию новых реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-80БВ, переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба".