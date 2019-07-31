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31.07.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота проведут маневры на Балтике

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Учения Северного флота
Учения Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России

В Североморск после парада в Петербурге возвращаются атомная подлодка, ракетный крейсер, большой противолодочный корабль и фрегат

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Корабли Северного флота (СФ), которые участвовали в параде 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, по пути в Североморск проведут учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота во вторник.

"Во время перехода по Балтике корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных соединений. Завтра корабли и суда обеспечения Северного флота сформируют несколько корабельных групп с целью проведения ряда тактических учений", - говорится в сообщении.

По данным СФ, корабли и суда обеспечения СФ, принимавшие участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, вышли в Финский залив.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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