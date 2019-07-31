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31.07.2019
Интерфакс-АВН

Поставки С-400 - это проблема взаимоотношений Турции и США, но не Турции и НАТО - Чавушоглу

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © EPA/PHILIPP GUELLAND

Стамбул. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Российские ЗРС С-400, поставка которых началась в Турцию, не представляют никакой проблемы для НАТО, заявил во вторник журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"У нас нет проблем с НАТО. Это явствует из заявлений генсека НАТО. С-400 не создают никаких проблем для НАТО", - сказал Чавушоглу, участвующий в заседании глав МИД стран АСЕАН в Бангкоке.

"Турция вносит вклад в операции НАТО различными способами. Эти проблемы (вокруг С-400) никогда не выносили (на обсуждение) саммитов НАТО", - заявил министр, добавив, что это больше проблема отношений между Турцией и США, чем между Турцией и НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом случае именно от Турции зависит принятие решений о том, какие виды вооружений закупает страна.

В то же время Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400 (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей"). В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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