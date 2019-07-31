В США сообщили о причинах использования рулёжной дорожки для взлёта и посадки F-35 в Юте

Американские военные лётчики рассказывают о том, что в связи с ремонтом и реконструкцией взлётно-посадочной полосы на авиабазе Хилл им приходится использовать "резервные возможности" для выполнения тренировочных полётов. Сообщается о том, что командование "в целях поддержания боеготовности на авиабазе" предложило лётчикам тренировать навыки взлёта с рулёжной дорожки и посадки на неё.

Источник изображения: topwar.ru

Сначала взлёт с рулёжной дорожки авиабазы Хилл в штате Юта был осуществлён лётчиком-испытателем. Затем то же самое стали проделывать и другие военнослужащие 514-й эскадрильи американской авиабазы.

Основная проблема, как сообщают лётчики, связана не длиной рулёжной дорожки (РД), а с её относительной неровностью и малой шириной. Общая длина РД на авиабазе Хилл составляет 2,5 мили (это более 4 км), чего более чем достаточно для взлёта и посадки F-35A. Зато наличие неровностей затрудняет как взлёт, так и посадку истребителей.

Майор Филип Стонуолл Джонсон:

Нам пришлось приземляться на рулёжную дорожку, так как с начала лета основная полоса аэродрома реконструируется. Это означает, что нам теперь приходится взлетать и приземляться ближе к зданиям инфраструктуры авиабазы. В этой связи могу сказать, что боковые ветры оказывались сильнее. Но в итоге мы все к этому привыкли. И теперь сами удивлены тому, насколько удобно садиться на рулёжную дорожную и взлетать с неё.