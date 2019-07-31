Войти
31.07.2019
Военное обозрение

В США сообщили о причинах использования рулёжной дорожки для взлёта и посадки F-35 в Юте

73
0
0

Американские военные лётчики рассказывают о том, что в связи с ремонтом и реконструкцией взлётно-посадочной полосы на авиабазе Хилл им приходится использовать "резервные возможности" для выполнения тренировочных полётов. Сообщается о том, что командование "в целях поддержания боеготовности на авиабазе" предложило лётчикам тренировать навыки взлёта с рулёжной дорожки и посадки на неё.

Источник изображения: topwar.ru

Сначала взлёт с рулёжной дорожки авиабазы Хилл в штате Юта был осуществлён лётчиком-испытателем. Затем то же самое стали проделывать и другие военнослужащие 514-й эскадрильи американской авиабазы.

Основная проблема, как сообщают лётчики, связана не длиной рулёжной дорожки (РД), а с её относительной неровностью и малой шириной. Общая длина РД на авиабазе Хилл составляет 2,5 мили (это более 4 км), чего более чем достаточно для взлёта и посадки F-35A. Зато наличие неровностей затрудняет как взлёт, так и посадку истребителей.

Майор Филип Стонуолл Джонсон:

Нам пришлось приземляться на рулёжную дорожку, так как с начала лета основная полоса аэродрома реконструируется. Это означает, что нам теперь приходится взлетать и приземляться ближе к зданиям инфраструктуры авиабазы. В этой связи могу сказать, что боковые ветры оказывались сильнее. Но в итоге мы все к этому привыкли. И теперь сами удивлены тому, насколько удобно садиться на рулёжную дорожную и взлетать с неё.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
F-35A
Похожие новости
25.03.2019
Разбомбить Россию и Китай: чем будут воевать ВВС США
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
28.12.2017
F-35B: истребитель для вертолётоносца
07.12.2017
США в Корее: война подождет, главное - маневры
10.07.2013
Нам нужен легкий истребитель
28.12.2011
Машин все меньше, они все старше — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу