В Рыбинске спущен на воду третий "Грачёнок" для охраны Крымского моста

Специальная бригада "Росгвардии", осуществляющая охрану Крымского моста, в скором времени получит на вооружение противодиверсионные катера. Сегодня в на Рыбинском ССЗ "Вымпел" прошла торжественная церемония спуска на воду третьего "Граченка" для бригады. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода.

Источник изображения: Пресс-служба администрации города Рыбинска

Как сообщается, это третий противодиверсионный катер в серии из четырех, строящихся в интересах Федеральной службы войск Росгвардии, второй серийный катер спустили на воду 10 июля этого года. Контракт на поставку четырех катеров для Керченской бригады был заключен в конце 2017 года со сроком поставки к 1 ноября 2019 года.

Сегодня в Рыбинске на воду спустили третий "Грачонок" для охраны Крымского моста. Экипаж уже приступил к освоению корабля

- заявили в Росгвардии, при этом подтвердив, что все катера прибудут в Керчь осенью этого года.

Специальная бригада Росгвардии, созданная для охраны Крымского моста. дислоцируется в Керчи и обладает большим арсеналом средств, предназначенных для предотвращения диверсий как с воды, так и с суши.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль. Экипаж - 8 человек.

Водоизмещение - около 140 т, длина - 30 м, ширина - 7,3 м, осадка - 1,8 м

Скорость полного хода - 23 узла

Дальность плавания - 200 миль

Автономность - 5 суток

Экипаж - 8 человек

Вооружение: одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, один противодиверсионный гранатомет ДП-64, один противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа "Игла".

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС "Кальмар", ОГАС "Анапа".