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31.07.2019
Военное обозрение

В Берлин и Париж из США пришла "просьба" подключиться к миссии в Персидском заливе

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Европейские СМИ публикуют сведения о том, что в страны-"партнёры США" по НАТО прибыл официальный документ из Вашингтона по ситуации на Ближнем Востоке. В документе США призывают страны Европейского союза подключиться к мисси в Персидском заливе. Официально Вашингтон называет эту операцию "мерами по обеспечению безопасного судоходства".

Источник изображения: ВМС Германии

Пресс-секретарь американского посольства в Берлине Тамара Штернберг-Греллер подтверждает данные о том, что администрация США направила властям ФРГ "официальную просьбу" подключиться к американо-британской операции в водах Персидского залива. Аналогичное письмо "счастья" от США получили и в Париже.

В документе говорится, что США ожидают от своих европейских союзников – Германии и Франции – участия в операции по обеспечению безопасного судоходства в районе Ормузского пролива. Также заявлено, что меры направлены на "защиту от Ирана".

В норвежском издании Aftenposten, приводя данные о содержании американского письма немецким и французским властям, задаются вопросом о том, кого конкретно, по мнению Вашингтона, должны защищать в водах Персидского залива немцы и французы.

Напомним, что ситуация накалилась после того, как британские морпехи захватили иранский танкер в водах близ Гибралтара. В ответ на это КСИР захватил британский танкер. На вопрос журналистов о возможности обмена танкерами новый глава МИД Британии Доминик Рааб накануне ответил тем, что обмена быть не может, так как "британские морпехи действовали законно, а Иран – нет".

Об ответе Берлина и Парижа на "просьбу" США по участию в операции пока не сообщается.

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