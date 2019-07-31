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31.07.2019
Российская газета

Кавалерия США проведет учения у российской границы

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Источник изображения: Flickr.com

Более  трех тысяч военнослужащих 14 стран участвуют в международных учениях Agile Spirit 19 на грузинском полигоне Вазиани.

Маневры проходят в 90 километрах от российской границы, их цель - наладить координацию между грузинской армией и войсками США в Европе, пишет Defence Blog. Военные проведут боевые стрельбы, отработают действия в горах и на равнине.

В учениях принимают участие американские драгуны. По принятой в армии США традиции часть мотострелковых подразделений носит названия, оставшиеся со времен Гражданской войны, и относится к бронекавалерии. Вместо лошадей у них бронетранспортеры Stryker, легкие броневики и тяжелые грузовые автомобили.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Stryker
Проекты
Военные учения
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