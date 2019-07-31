Богдан: Украине нужны ракеты, способные нанести удар по Москве

Украине необходимо наладить производство собственных ракет средней и меньшей дальности, способных поражать цели на территории России, в том числе наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявил экс-сотрудник внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. Об этом сообщает "Обозреватель".

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Украине необходимы ракеты, способные наносить удары по территории России, в том числе по Москве и Санкт-Петербургу. Не обязательно, чтобы они несли ядерный заряд, но перспективу использования ядерных боеголовок в будущем также нужно учитывать, заявил Богдан. Желательно самим наладить производство таких ракет, но можно и закупать их за рубежом, у "наших партнеров и союзников".

Нам нужны ракеты, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть

- утверждает генерал.

По его словам, Россия нарушила положения и вышла из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), также из него выходит и США, а позволяет Украине разрабатывать и производить свои ракетные комплексы, способные поразить стратегические пункты России.

Отсутствие ДРСМД развязывает Украине руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург. Высшее военно-политическое руководство государства должно интенсивно работать над этим

- подчеркивает Богдан.

При этом он убежден, что Украине должны оказывать помощь в создании ракет западные союзники и партнеры.

Мы могли бы рассчитывать на помощь союзников и партнёров по проукраинской коалиции, которые могли бы встать на путь активного военно-технического сотрудничества с Украиной и продавать соответствующее вооружение, военную технику и прочее

- заявил он.

Это не первое и не последнее выступление украинского экс-разведчика. Ранее он уже анонсировал помощь кораблей НАТО, в сопровождении которых "украинские корабли совершат поход в Азовское море через Керченский пролив". Затем он рассказывал про план захвата Донбасса с помощью западных военных, когда "Россия окончательно ослабнет под санкциями США развалится на удельные княжества".