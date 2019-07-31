Войти
31.07.2019
Военное обозрение

Богдан: Украине нужны ракеты, способные нанести удар по Москве

67
0
0

Украине необходимо наладить производство собственных ракет средней и меньшей дальности, способных поражать цели на территории России, в том числе наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявил экс-сотрудник внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. Об этом сообщает "Обозреватель".

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

Украине необходимы ракеты, способные наносить удары по территории России, в том числе по Москве и Санкт-Петербургу. Не обязательно, чтобы они несли ядерный заряд, но перспективу использования ядерных боеголовок в будущем также нужно учитывать, заявил Богдан. Желательно самим наладить производство таких ракет, но можно и закупать их за рубежом, у "наших партнеров и союзников".

Нам нужны ракеты, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть

- утверждает генерал.

По его словам, Россия нарушила положения и вышла из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), также из него выходит и США, а позволяет Украине разрабатывать и производить свои ракетные комплексы, способные поразить стратегические пункты России.

Отсутствие ДРСМД развязывает Украине руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург. Высшее военно-политическое руководство государства должно интенсивно работать над этим

- подчеркивает Богдан.

При этом он убежден, что Украине должны оказывать помощь в создании ракет западные союзники и партнеры.

Мы могли бы рассчитывать на помощь союзников и партнёров по проукраинской коалиции, которые могли бы встать на путь активного военно-технического сотрудничества с Украиной и продавать соответствующее вооружение, военную технику и прочее

- заявил он.

Это не первое и не последнее выступление украинского экс-разведчика. Ранее он уже анонсировал помощь кораблей НАТО, в сопровождении которых "украинские корабли совершат поход в Азовское море через Керченский пролив". Затем он рассказывал про план захвата Донбасса с помощью западных военных, когда "Россия окончательно ослабнет под санкциями США развалится на удельные княжества".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
29.05.2019
Мозговой штурм Вашингтона
28.05.2019
НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию
11.04.2019
Жэньминь жибао (Китай): военные игры между США и Россией приковали внимание всего мира
27.03.2019
Война миров по новым правилам
18.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу