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31.07.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии объявило тендер на поставку торпед для НАПЛ класса "Кальвари"

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Субмарина Kalvari
Субмарина Kalvari на ходовых испытаниях.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 30 июля. Минобороны Индии опубликовало запрос о предложениях в рамках проекта закупки 100 тяжелых торпед для оснащения НАПЛ класса "Кальвари", строящихся компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи по лицензии Naval Group.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, стоимость закупки оценивается в 20 млрд. индийских рупий (290 млн. долл.). По информации источников издания, "секретный" запрос о предложениях был отправлен ограниченному числу претендентов в начале июля. В их число вошли французская Naval Group, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems, "Рособоронэкспорт" и шведская Saab. Торпеды планируется приобретать в категории "Покупай за рубежом" (Buy (Global)) "Процедуры оборонных закупок 2016". Это означает, что все 100 торпед будут приобретены у разработчика.

Запрос о предложениях был опубликован после предварительного запроса об информации (RFI) на поставку 150 торпед, направленного четырем компаниям в августе 2017 года. RFI предусматривал возможность импорта небольшого числа торпед и лицензионного производства оставшихся индийской частной компанией, назначенной "стратегическим партнером". Источники Jane's сообщили, что Министерство обороны, вероятно, отказалось от этой формы закупки с учетом необходимости срочного оснащения шести НАПЛ класса "Кальвари", каждая из которых может нести до 18 тяжелых торпед.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года Министерство обороны Индии аннулировало подписанный в 2010 году контракт стоимостью 300 млн. долл. на поставку 98 торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены. Решение было принято из-за коррупционного скандала с участием AgustaWestland (подразделение Leonardo-Finmeccanica), связанного с заключением контракта на поставку ВВС Индии 12 вертолетов AW-101 в VVIP-конфигурации общей стоимостью 750 млн. евро. ВМС Индии выбрали "Блэк Шарк" в декабре 2013 года. WASS опередила немецкую Atlas Elektronik, которая предлагала торпеду "Си Хейк" (Sea Hake).

Таким образом, головная НАПЛ серии "Кальвари" в декабре 2017 года была принята на вооружение ВМС Индии без торпед. Ожидается, что вторая подлодка, "Хандери", также будет в ближайшие месяцы введена в строй без торпед.

По оценке представителей ВМС Индии, процесс закупки торпед может занять до трех лет, а возможно и больше, поскольку для определения победителя все конкурирующие модели должны пройти испытания. Далее последуют технические переговоры при участии выбранного поставщика, MDL и Naval Group по вопросу внесения изменений в конструкцию НАПЛ, в т.ч. в систему управления огнем, для интеграции торпед на борт подлодки.

По мнению представителей ВМС, "более чем вероятно", что выбранной торпедой также будут оснащены 6 дополнительных НАПЛ "Проекта-75(I)", строительство которых планируется начать в течение ближайших 4-5 лет.

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