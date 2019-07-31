Прокуроры проследят за сроками перехода ОПК России с комплектующих из стран НАТО

Замгенпрокурора Александр Буксман при этом отметил, что часто вопросы ценообразования на продукцию военного назначения остаются вне поля зрения контролирующих органов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России проследит за своевременностью перехода оборонной промышленности с комплектующих и материалов производства стран НАТО и Украины в рамках импортозамещения. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, выступая с основным докладом на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первой половины 2019 года.

"В рамках обеспечения импортозамещения в оборонной отрасли надо тщательно проверять соблюдение установленных сроков замены комплектующих, сырья и материалов производства стран НАТО и Украины, используемых в процессе изготовления станков, образцов вооружения, военной и специальной техники, пресекать факты несоблюдения запрета на приобретение за счет бюджетных средств иностранного оборудования, аналоги которого производятся в России", - отметил он.

Говоря о надзоре прокуратуры в сфере оборонной промышленности, Буксман констатировал, что "вне поля зрения контролирующих органов зачастую остаются вопросы ценообразования на продукцию военного назначения". Кроме того, добавил он, редко вскрываются схемы искусственного удорожания материалов, используемых при ее изготовлении. "Хотя очевидно, что таким негативным явлениям необходимо противодействовать, используя весь спектр мер реагирования", - подчеркнул первый замгенпрокурора России.

Также, подчеркнул он, "незамедлительного вмешательства прокуроров требуют случаи выполнения ремонтных работ военной техники нелицензированными организациями, использование контрафактных изделий, наличие в системе кооперации предприятий ОПК фирм-однодневок и посредников". "К сожалению, такие факты все еще не единичны", - заметил Буксман.

Он сообщил, что проведенные в этом году прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте специальных, военных и других объектов инфраструктуры Минобороны "выявили многочисленные нарушения при выполнении контрактов участниками гособоронзаказа". "Не соблюдались сроки выполнения работ, ввода объектов в эксплуатацию, допущены несогласованность поставок вооружения со сроками окончания строительства соответствующих объектов", - напомнил первый замгенпрокурора.

"Очевидно, что надзорные мероприятия в этом направлении следует активизировать", - подытожил он. Кроме того, по словам Буксмана, "с учетом имевших место на отдельных предприятиях взрывов, пожаров следует принять меры по устранению недостатков в деятельности контролирующих органов, не пресекавших нарушения безопасности на объектах ОПК". В целом он отметил, что проводимая на протяжении ряда лет работа прокуратуры "оказала позитивное воздействие на состояние законности в сфере оборонно-промышленного комплекса".