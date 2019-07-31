Стартовавшая с Плесецка ракета "Союз-2.1а" вывела в космос спутник связи

Российские военные запустили с космодрома "Плесецк" ракету-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан". Старт ракеты прошел штатно, через некоторое время она вывела в космос разгонный блок с космическим аппаратом. Об этом сообщает Минобороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" прошел в 8:56 мск. вр. В расчетное время от третьей ступени ракеты в штатном режиме отделился разгонный блок "Фрегат" со спутником связи, который через несколько часов будет выведен на расчетную орбиту. Контроль за пуском ракеты и ее полетом осуществлял автоматизированный наземный комплекс управления.

Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан" в расчетное время (09.05 мск) штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя

- говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что модернизированный спутник связи "Меридиан-М" запущен в интересах российского военного ведомства. Космический аппарат должен войти в состав орбитальной группировки военной связи "Благовест", которая должна обеспечить расширение зоны доступа к спутниковой связи, в том числе и в арктическом регионе.

Данный запуск является уже третьим пуском ракеты серии "Союз-2" с Плесецка в этом году. Предыдущий состоялся в начале июля, тогда на орбиту были успешно выведены четыре военных спутника.