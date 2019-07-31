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31.07.2019
ЦАМТО

Впервые в Главном военно-морском параде на Неве приняла участие новейшая серийная неатомная подлодка типа "Лада"

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Репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурге
Репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

ЦАМТО, 30 июля. Огромный интерес гостей и жителей Санкт-Петербурга, прибывших на Главный военно-морской парад, вызвала новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт" (проект 677, тип "Лада"), которая была установлена на рейде Невы в парадной линии кораблей.

ДЭПЛ "Кронштадт" построена на Адмиралтейских верфях в рамках программы военного кораблестроения с целью оснащения неатомной подводной составляющей ВМФ России.

Дизель-электрическая подводная лодка была ошвартована на рейде на специальных швартовых устройствах "бочках" в Санкт-Петербурге у Благовещенского моста. В настоящее время подводная лодка "Кронштадт" готовится покинуть рейд Невы для продолжения швартовных испытаний.

"С каждым годом численность новейших кораблей и подводных лодок, представляемых на Главном военно-морском параде, будет возрастать. Каждый должен видеть динамику развития надводных и подводных сил в рамках обновления потенциала Военно-морского флота. Тот интерес, который проявили жители Санкт-Петербурга и гости города к новым кораблям, принимавшим участие в Параде, показывает, что ВМФ является важной частью нашей национальной гордости", – заявил на одном из совещаний главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Символично, что в праздновании Дня ВМФ принимает участие неатомная подводная лодка четвертого поколения. Подводные лодки типа "Лада" – это наша перспектива, и мы уверены, что будущее неатомного подводного флота за 677 проектом", – отметил, в свою очередь, генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

"Дальнейшее строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 типа "Лада" требует синхронного сопровождения в части касающейся системы сервисного обслуживания этих лодок. Есть уверенность, что эта система будет совершенной. По заказу Минобороны РФ и Главного командования ВМФ России 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта в настоящее время разрабатывает полный комплект ремонтно-технической документации и документации по иным видам технического обслуживания дизель-электрических подводных лодок нового поколения проекта 677 типа "Лада". При разработке этой документации используется накопленный институтом опыт и серьезный научный потенциал", – сообщил директор 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Георгий Муру.

Начиная с "Кронштадта", Адмиралтейские верфи строят серию подводных лодок типа "Лада" по улучшенному проекту. При строительстве серии был учтен опыт эксплуатации первого корабля, "Санкт-Петербурга", который действует в составе Северного флота. На серийных кораблях глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

"Кронштадт" был спущен на воду 20 сентября 2018 года. На третьем корабле – "Великие Луки", заложенном 19 марта 2015 года, монтируется оборудование, секции корабля готовятся к стыковке.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" 27 июня 2019 года Министерство обороны РФ заключило контракт с АО "Адмиралтейские верфи" на строительство четвертой и пятой подводных лодок серии "Лада". Адмиралтейские верфи – единственный завод-строитель кораблей этого класса. Разработчик проекта – АО "ЦКБ "Рубин", сообщает пресс-служба ЗВО.

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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
АРМИ-20XX
СФ
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