Названы ракеты, которые для Су-30МКИ Индия закупит у России

Подтвердилась информация о том, что Индия закупит у России авиационные ракеты. Издание India Today сообщает, что речь идёт в первую очередь о закупке ракет класса "воздух-воздух".

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Источник изображения: topwar.ru

Это Р-27, которыми будут вооружаться Су-30МКИ ВВС Индии.

Из сообщения пресс-службы индийского кабмина:

С Россией подписан контракт на приобретение ракет класса "воздух-воздух"Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ авиапарка ВВС Индии. Общая стоимость контракта – более 1500 крор.

Справка от "ВО": крор равен 10 млн рупий: 1500 крор эквивалентны примерно 14 млрд рублей по нынешнему курсу.

Ранее в индийских СМИ появлялась информация о том, что российские ракеты класса "воздух-воздух" приобретать для ВВС Индии якобы нецелесообразно в связи с "малым радиусом". Отдельные лоббисты утверждали, что необходимо переводить Су-30МКИ на ракеты израильского производства. Однако в министерстве обороны Индии на данный момент сделали свой выбор, отдав предпочтение именно российским управляемым Р-27.

По некоторым данным, для нужд индийских ВВС будут закуплены несколько типов этих ракет, включая Р-27ЭП, предназначенные для поражения радиоизлучающих воздушных целей. Дальность поражения цели для таких ракет составляет около 110 км. Они эффективны для нейтрализации самолётов, выставляющих активные радиопомехи.

До 2010 года Индия закупила у России почти 450 Р-27 различных модификаций.