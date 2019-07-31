США и Израиль провели совместные учения ПРО на Аляске

На Аляске завершены учения формирований противоракетной обороны, продолжавшиеся в течение 10 суток. Обращает на себя внимание тот факт, что учения на Аляске были совместными. Участие в них принимали представители вооружённых сил США и специалисты из Израиля.

Сообщается, что в ходе учений были осуществлены пуски ракет системы ПРО Hetz-3 (она же Arrow-3, Стрела-3).

Источник изображения: topwar.ru

Это система ПРО производства Israel Aerospace Industries, способная осуществлять заатмосферное уничтожение межконтинентальных баллистических ракет. Также израильская система ПРО может использоваться для уничтожения искусственных спутников, находящихся на околоземной орбите.

Нужно отметить, что в создание "Хец-3" Соединённые Штаты вкладывались весьма активно. В течение нескольких лет в развитие комплекса противоракетной обороны было выделено более полумиллиарда долларов. Израильский производитель выполнял работы в тесном контакте с американским партнёром - "Боингом".

Испытания проводились на острове Кадьяк.

В сети появились кадры с пуском ракет комплекса Arrow-3. Показаны несколько пусков противоракет для перехвата мишеней.