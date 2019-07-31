США ввели в отношении гражданина КНДР санкции за поддержку северокорейской программы вооружений

Вашингтон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - США в понедельник внесли в санкционный список гражданина Северной Кореи, проживающего во Вьетнаме, по подозрению в нарушении санкций ООН.

"Министерство финансов продолжает применять существующие санкции против тех, кто нарушает резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и уклоняется от санкций США в отношении незаконных ядерных и баллистических ракетных программ Северной Кореи. Ким Су Ир нарушил санкции СБ ООН и поддерживает программу вооружений Северной Кореи", - говорится в сообщении замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

Согласно данным казначейства, 34-летний Ким Су Ир связан с правящей Трудовой партией Кореи и работает в качестве официального представителя торговой компании во Вьетнаме, действующей от имени Департамента военной промышленности КНДР.

Отмечается, что данный человек отвечал за экспорт антрацитового угля, концентрата титановой руды и других северокорейских продуктов, а также импорт и экспорт различных товаров и фрахтование судов.

Вся эта деятельность, подчеркивает Минфин США, позволила заработать иностранную валюту для северокорейского режима.

Внесение Ким Су Ира в санкционный список замораживает все его имущество, находящееся под контролем США, и запрещает все сделки между ним и американскими гражданами.