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31.07.2019
Lenta.ru

США уличили в разработке "убийцы" российских "Цирконов"

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Источник изображения: Фото: NASA

Соединенные Штаты помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия работают над двумя аналогичными засекреченными программами, сообщает Aviation Week.

Американский журнал обратил внимание на профиль в LinkedIn старшего эксперта по гиперзвуковому оружию Пентагона Грега Салливана, в котором указывалась работа над проектами HACM и HCCW. После обращения Aviation Week с просьбой расшифровать аббревиатуры специалист удалил отмеченные ранее компетенции.

Опрошенные изданием эксперты предложили собственные варианты расшифровки обозначений, присутствовавших в профиле Салливана. В частности, HACM военный историк Ричард Холлион предложил понимать как Hypersonic Advanced (а также Air-Breathing или Air-Launched) Conventional (также Capability или Concept) Missile. Одним из вариантов расшифровки HCCW британский специалист Джастин Бронк предложил Hypersonic Counter-Cruise Weapon, что фактически обозначает оружие, способное бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Издание напоминает, что ранее Пентагон неоднократно упоминал о двух засекреченных программах гиперзвукового оружия, а также отмечает излишек в финансировании официально обнародованных семи программ гиперзвукового оружия в размере около 2,5 миллиарда долларов на ближайшие пять лет, которые, вероятно, приходятся на засекреченные проекты.

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон", "способной поражать как морские, так и наземные цели".

В том же месяце телеканал "Россия-1" в программе "Вести недели" сообщил, что целями российских гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить "Циркон" современными средствами практически невозможно.

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Страны
Великобритания
Ливан
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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