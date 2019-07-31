Богатыри Невы

В Санкт-Петербурге состоялся Главный морской парад

День ВМФ стал государственным праздником 80 лет назад, а возрожденной традиции проведения Главного военно-морского парада ныне исполнилось три года. И в третий раз на шпиле западной башни Адмиралтейства торжественно поднята реликвия российского флота – кормовой георгиевский флаг линейного корабля "Азов".

Есть в нынешнем параде еще один исторический символ – строй кораблей на Невском рейде возглавил воссозданный по чертежам 54-пушечный парусный линкор "Полтава". Этот первый корабль, построенный в 1712 году в санкт-петербургском Адмиралтействе, спроектировал лично Петр I с использованием новейших по тем временам достижений отечественного и иностранного судостроения. Линкор как символ сохранения морских традиций, преемственности поколений, мужества и героизма российских моряков встал на бочки в акватории между Зимним дворцом и Петропавловкой.

Шаги возрождения

Участниками Главного морского парада в этом году стали 15 тысяч военнослужащих, 212 кораблей различных классов, 81 воздушное судно, 118 единиц боевой техники. Возможности многих проектов зарубежные специалисты оценили, наблюдая за действиями наших моряков в Сирии. Не случайно повышенный интерес российские образцы вызвали у мирового флотского и кораблестроительного сообщества на только что завершившемся в Петербурге 9-м Международном военно-морском салоне ("К берегам Америки может отправиться новый российский авианосец").

Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на белоснежном флагманском катере с бортовым номером 001 обошел парадный строй современной морской техники на Невском рейде. Сегодня здесь корабли, разработанные и построенные уже в постсоветской России.

“ В 12 ведущих морских державах суммарное водоизмещение кораблей и их численность выросли в восемь раз ”

МРК "Серпухов" и "Мытищи" проектов "Буян-М" и "Каракурт", разработанные ЦМКБ "Алмаз" и Зеленодольским ПКБ, представляют последнее поколение небольших, но грозных кораблей ближней морской зоны, почти невидимых для радаров противников.

Корвет "Гремящий" построен на Северной верфи Петербурга. При его создании наши корабелы всерьез ощутили западные санкции, из-за которых немецкая компания MTU отказалась поставлять России силовые установки. Но выручил Коломенский завод, сумевший в короткие сроки наладить производство дизелей – яркий пример импортозамещения высокотехнологичной продукции. Сейчас "Гремящий", вооруженный ракетами "Калибр", завершает испытания и этой осенью войдет в состав Тихоокеанского флота.

А только что построенному на Северной верфи фрегату "Адмирал флота Касатонов" предстоит служить на Севере. Корабль оснащен универсальным стрельбовым комплексом на 16 ячеек, который позволяет выпускать ракеты различного назначения в любых сочетаниях и пропорциях, не говоря уже о мощном противолодочном, артиллерийском, зенитном и радиоэлектронном вооружении.

Вскоре пополнит Северный флот и большая дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", построенная на Адмиралтейских верфях по проекту ЦКБМТ "Рубин". По мнению экспертов, четвертое поколение неатомных субмарин, которое представляет "Кронштадт", станет самым малошумным. Оснащение воздухонезависимой установкой позволит подлодкам находиться под водой без всплытия гораздо дольше, нежели "Варшавянкам", а вооружение ракетами "Оникс" и "Калибр" усилит боевые возможности и конкурентные преимущества на мировом рынке.

Тайны парадного строя

С трибуны, установленной на Сенатской площади перед Медным всадником, Владимир Путин тепло поздравил с праздником моряков и создателей морской техники. Мощное троекратное "Ура" после президентской здравицы во славу российского флота было подхвачено выстроившимися на Сенатской площади и на кораблях – участниках парада, а еще десятками тысяч петербуржцев и гостей со всех уголков страны. Посмотреть парад по приглашению Владимира Путина приехали семьи, пострадавшие от наводнения в Иркутской области. Для удобства зрителей парад транслировался на 18 больших экранах, установленных в центре Петербурга по ходу движения кораблей – от Адмиралтейских верфей до Смольного.

Пройти по Неве парадным строем – особое искусство. Главная водная артерия Северной столицы известна непредсказуемостью, на каждом участке своя скорость течения, глубина и ширина фарватера, да и невские ветры то и дело меняют силу и направление. Корабли – участники парада разные по водоизмещению, осадке, парусности, скорости хода, мощности силовых установок. Но провести их нужно красиво, с достоинством, с интервалом в несколько секунд, филигранно вписываясь в узкие ворота мостов и мастерски лавируя в хитросплетении глубин, волн, ветров.

Открыли прохождение противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Заполярья" и "Юнармеец Беломорья" с государственным флагом России и штандартами Минобороны и ВМФ. Затем проследовал десантный катер с ботиком Петра I на борту.

Фото: kpcdn.net

Артиллерийские катера типа "Шмель" и патрульные проекта "Раптор" прошли вдоль трибун с боевыми знаменами частей и соединений ВМФ, прославивших российское воинство. Десантные катера проекта "Серна", развивающие скорость до 30 узлов, продемонстрировали свое неоспоримое преимущество – доставлять на необорудованное побережье подразделения морской пехоты вместе с боевой техникой. На борту десантного катера "Алексей Баринов" – бронетранспортер БТР-82, основная боевая машина морской пехоты, а на катере "Иван Пасько" – самоходное артиллерийское 122-миллиметровое орудие 2С1 "Гвоздика", оснащенное современными системами управления огнем и спутниковой навигацией.

Далее в кильватерном строю проследовали корабли противоминной обороны Балтийского флота. Их тральное вооружение позволяет обнаружить все типы морских мин на различных глубинах.

В параде участвуют и базовый тральщик "Павел Хенов" советской постройки, который за время службы прошел более 15 тысяч морских миль, и морские тральщики нового поколения "Александр Обухов" и "Иван Антонов", спроектированные ЦМКБ "Алмаз". У кораблей этого проекта самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Он легче стального, не коррозирует и немагнитен, что особенно важно для тральщика. А буксируемые и автономные подводные аппараты помогают обнаруживать и дистанционно уничтожать мины как в толще воды, так и на дне. Подобный безэкипажный катер продемонстрировали на параде.

Корабельно-ударная группа из Краснознаменной ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота также представила как хорошо зарекомендовавшие себя еще во времена СССР ракетные катера алмазовских проектов "Молния" и "Овод", так и современного семейства "Каракурт", оснащенного не только "Калибрами", но и беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10".

Демонстрацию линейки "москитного" флота дополнили проекты МРК "Ливень" и "Молния" и МПК "Альбатрос". В июне эти "кусачие" корабли с прекрасной мореходностью успешно решили задачи по вскрытию деятельности ВМС НАТО в ходе учений на Балтийском море, а на параде открыли прохождение кильватерным строем кораблей на Кронштадтском рейде.

Теперь мы из Кронштадта

С переездом Главкомата ВМФ РФ в Петербург возросла роль крепости, возведенной по указу Петра на острове Котлин: прикрывать с моря Северную столицу России. Постепенно Кронштадт преобразуется в мощный военно-исторический, научно-образовательный и духовный центр российского флота, где уже дислоцируется Ленинградская военно-морская база, а вскоре будет организована стоянка знаковых проектов морской техники разных времен.

Под сводами Морского Никольского кафедрального собора – главного храма ВМФ России высечены поименно экипажи российских кораблей, не вернувшихся из походов. Несколько дней назад в мартиролог Кронштадтского морского собора были включены имена 14 гидронавтов, погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции в Баренцевом море, до конца выполнивших воинский и человеческий долг, спасших жизни товарищей и сохранивших родной корабль. С семьями погибших накануне парада очень тепло, по-домашнему встретился Владимир Путин, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку.

Доскональное изучение самых героических и трагических страниц истории российского флота началось по сути лишь несколько лет назад по инициативе Верховного главнокомандующего. Накануне Главного морского парада он присоединился к экспедиции Русского географического общества по поиску затонувших кораблей у Гогланда – самого западного российского острова в Финском заливе, вокруг которого покоятся десятки "артефактов" разных эпох и конструкций. В годы Великой Отечественной гитлеровцы установили здесь семь тысяч мин. Заграждение именовалось Зееигель – морской еж и считалось непреодолимым. Но наши моряки находили в нем лазейки. Осенью 1942-го сквозь минную сеть проскочила подводная лодка Щ-308 "Семга". За неделю боевого похода, экипаж потопил три вражеских транспорта и получил приказ возвращаться домой, но пропал без вести.

Команда поисковиков-водолазов обнаружила погибшую подлодку – нос зарыт в ил, перископ выдвинут и направлен в сторону Гогланда. Скорее всего командир пытался сориентироваться по острову, но корабль наскочил на мину. Все члены экипажа навсегда остались на борту. Владимир Путин, опустившись в подводном исследовательском аппарате на дно Финского залива, принял участие в морском ритуале – установке мемориальной доски на борт погибшей лодки: название, дата гибели и имена 39 моряков и их командира капитана 3-го ранга Льва Костылева. У самого борта лодки аппарат замер, приглушив свет. Минута молчания прямо на дне Финского залива.

Погибший корабль отмечают на картах как братскую могилу, фотографируют и создают объемную модель, в Интернете будет сайт с описанием подвига экипажа. А родственникам передадут капсулы с грунтом с места гибели.

Какой бы современной ни становилась техника, профессия моряка всегда остается не только романтической, но и опасной. Стихия не прощает даже малейших оплошностей и случайностей. Но, несмотря на риск даже в мирное время, число желающих посвятить свою жизнь морской службе год от года лишь возрастает, о чем свидетельствует постоянно увеличивающийся конкурс в военно-морские учебные заведения. Служить в российском Военно-морском флоте очень интересно, престижно и почетно – следует из опросов курсантов.

До официального начала Главного парада в Кронштадт прибыл Владимир Путин и на катере "Раптор" обошел корабельный строй, поздравил экипажи с Днем ВМФ. Наибольший интерес среди кораблей, выстроившихся на Кронштадтском рейде, вызвал 150-метровый атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск" проекта 949А "Антей" ЦКБ МТ "Рубин" с полным водоизмещением почти 24 тысяч тонн с 24 крылатыми ракетами "Гранит". Его еще называют "убийцей авианосцев". Ракеты с искусственным интеллектом при залповом пуске сами выбирают приоритетные цели и оптимальные траектории для каждой боеголовки.

Доработанный проект этого крейсера послужил основой для носителя сверхсовременных подводных роботов "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, неограниченной дальностью хода на километровой глубине и максимальной скоростью до 200 километров в час. Атомная подводная лодка "Белгород" – носитель "Посейдонов" этой весной спущена на воду на Севмашпредприятии.

Из надводных крейсеров уже в третьем подряд Главном морском параде участвует "Маршал Устинов" весьма удачного проекта "Атлант", вооруженный комплексом УРО "Базальт". Однако в составе нашего флота таких ракетоносцев только три: "Устинов" на севере, "Москва" на Черном море да "Варяг" на ТОФ. Маловато. Не случайно в кулуарах прошедшего Военно-морского салона и здесь, на параде, весьма настойчиво звучали голоса корабелов и моряков о необходимости незамедлительно провести модернизацию тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта "Орлан". Тем более их осталось тоже всего три: "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Явно недостаточно для великой державы, имеющей по сути пять не связанных друг с другом морских ТВД.

Флаги в гости

Как свидетельствует статистика, в 12 ведущих морских державах за последние 15 лет суммарное водоизмещение кораблей и их численность выросли почти в восемь раз. Все больше востребованными оказываются крупные боевые единицы флотов. На наш Главный морской парад Китай направил введенный в эксплуатацию четыре года назад ракетный эсминец "Сиань", уже шестой в проекте, а Индия – тоже серийный фрегат "Таркаш" 2012 года постройки. Мы же пока лишь мечтаем о подобном строительстве эсминцев.

Хотя корабли дальней морской и океанской зон, представленные в Кронштадте, выглядели достойно.

Достаточно назвать вооруженный ракетами "Калибр" и "Оникс" фрегат "Адмирал флота СССР Горшков", построенный в соответствии со стелс-технологиями по проекту Северного ПКБ на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде. Его новейшая система ПВО "Полимент-Редут" способна обнаруживать и поражать до 16 целей на расстоянии 400 километров. "Горшков" прибыл на парад прямо из кругосветного похода, преодолев 32 тысячи морских миль и четыре океана.

Корветы "Стерегущий" и "Стойкий" в 2019-м успешно выполнили задачи в Балтийском море и Северной Атлантике. Модульный принцип позволяет при строительстве новых и модернизации имеющихся кораблей проекта устанавливать на них нужные в данный момент системы вооружения, применять которые корветы способны при волнении до пяти баллов.

Кильватерным строем на Кронштадтском рейде также прошли представители проектов, которые десятилетиями верой и правдой несут службу во всех флотах.

Большой противолодочный корабль "Североморск", побывавший за 20 лет службы практически во всех районах Мирового океана.

БДК "Минск", способный доставить к месту назначения до 700 тонн техники и грузов, а также 250 морских пехотинцев.

ДЭПЛ "Владикавказ" проекта 877 "Палтус" недавно модернизирована на заводе "Звездочка", благодаря чему срок службы субмарины продлен минимум на десятилетие.

Впервые на параде нынешнего года командование ВМФ отдало должное возрождению не только боевых кораблей, но и судов обеспечения. Тружеников флотского тыла достойно представило новое многофункциональное судно МТО "Эльбрус" океанского класса водоизмещением под 10 тысяч тонн. Оно сочетает качества спасательного буксира и транспорта, способного передавать груз на берег и борт других кораблей, в том числе в высоких широтах при толщине льда свыше полуметра. На судне установлена барокамера для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет "Эльбрусу" участвовать в спасательных операциях и оказывать помощь терпящим бедствие подводникам, а современное радиолокационное и гидротехническое оборудование дает возможность заниматься поиском подводных объектов и картографированием дна.

Финальным аккордом парада стала демонстрация морской авиационной техники.

Зрители увидели тактическую группу многоцелевых транспортно-боевых Ми-8НТВ5 и Ми-8НТВ2, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, транспортно-боевые Ка-29, модернизированные противолодочные Ка-27М и Ка-28, винтокрылые машины радиационной разведки Ка-27Е.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с 20 тоннами высокочувствительной аппаратуры на борту – глаза и уши Вооруженных Сил – проследовал в сопровождении сверхманевренных многофункциональных самолетов морской авиации Су-30СМ.

Противолодочную авиацию представила группа самых больших и скоростных в мире дальних стратегических турбовинтовых самолетов Ту-142 и модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н "Новелла"

Пилотажное искусство продемонстрировали истребители корабельного базирования Су-33 и МиГ-29К, оборудованные новой прицельной системой фронтовые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М, самолет-заправщик Ил-78М.

В завершении праздника шестерка штурмовиков Су-25БМ раскрасила небо над Петербургом цветами российского триколора.

По мнению не только десятков тысяч зрителей, но и весьма искушенных специалистов, Главный морской парад удался. Наш ВМФ выглядит достойно. И если США для демонстрации силы развязывают кровопролитные войны на чужой территории, Россия показывает свои возможности на парадах. Пусть весь мир видит: наша техника соответствует заявленным параметрам, может дать отпор и защитить национальные интересы в любом районе Мирового океана.

Парады в честь Дня ВМФ прошли на всех военно-морских базах России и в сирийском Тартусе.

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (792) за 30 июля 2019 года