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31.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Госдепе не смогли назвать срок введения санкций против Турции за покупку С-400

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Поставки компонентов С-400 в Турцию
Поставки компонентов С-400 в Турцию.
Источник изображения: © AFP 2019, TURKISH DEFENCE MINISTERY PRESS / TURKISH DEFENCE MINISTRY

В Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Отвечая на вопрос о сроках введения американских санкций за приобретение Анкарой комплексов С-400, в Госдепе отказались комментировать "внутренние обсуждения до принятия решения", а также заявили, что "по-прежнему привержены стратегическим отношениям с Турцией", передает РИА "Новости".

"Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", – добавили в Госдепартаменте США.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
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