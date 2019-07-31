В Госдепе не смогли назвать срок введения санкций против Турции за покупку С-400

В Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Отвечая на вопрос о сроках введения американских санкций за приобретение Анкарой комплексов С-400, в Госдепе отказались комментировать "внутренние обсуждения до принятия решения", а также заявили, что "по-прежнему привержены стратегическим отношениям с Турцией", передает РИА "Новости".

"Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", – добавили в Госдепартаменте США.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

Антон Никитин